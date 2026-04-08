نتنياهو: مستعدون للعودة إلى الحرب مع إيران ولبنان خارج الاتفاق

بعد نحو 19 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأول تعليق له، إذ ألقى مساء الأربعاء بياناً لوسائل الإعلام، أكد فيه أنه كان على تنسيق مع ترامب بشأن الاتفاق، ومشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لم تفاجئ إسرائيل، وهذه محطة على طريق تحقيق الأهداف".

واعتبر نتنياهو أن "إسرائيل حققت إنجازات هائلة كانت، حتى وقت قريب، تبدو خيالية تماماً"، وأن "إيران أضعف من أي وقت مضى، وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وهذه هي خلاصة المعركة حتى الآن". وشدد على أن لدى إسرائيل أهدافاً إضافية في إيران، مضيفاً: "سنحققها سواء عبر التفاهم أو من خلال استئناف القتال. نحن مستعدون للعودة إلى القتال في أي لحظة تقتضي ذلك. إصبعنا على الزناد". وأكد أن "وضع إيران ليس جيداً"، وبحسب قوله فإن "إيران تدخل المفاوضات وهي مضروبة، أضعف من أي وقت مضى، وقد التزمت بفتح مضيق هرمز بعد أن تخلّت عن جميع الشروط المسبقة التي وضعتها".

وتطرق نتنياهو إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، قائلاً: "أمر كهذا لم يحدث في تاريخ إسرائيل. شراكة كهذه بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد عدونا الأكبر لم تكن موجودة من قبل. أستطيع طمأنة من يتحدث عن العلاقة بيني وبين الرئيس الأميركي: من يتجاهل قوة هذه الشراكة يتجاهل الحقيقة ببساطة". كما شكر ترامب، قائلاً: "صداقتك وعلاقتك العميقة تغيّران وجه الشرق الأوسط".

وزعم نتنياهو أنه لولا تنفيذ عدوان يونيو/حزيران من العام الماضي والحرب الأخيرة لإزالة التهديد الوجودي عن إسرائيل، "لكانت إيران تمتلك منذ زمن سلاحاً نووياً وآلاف الصواريخ لتدمير إسرائيل وتهديد وجودنا جميعاً"، مشيراً إلى أن "الحملتين العسكريتين على إيران أبعدتا التهديد الوجودي المزدوج، وأعادتا النظام الإيراني سنوات إلى الوراء". وتابع: "لم ندمّر صواريخ قائمة فحسب، بل دمّرنا مصانع لإنتاج الصواريخ، وهم لا ينتجون صواريخ جديدة. ألحقنا أضراراً جسيمة بالبرنامج النووي، ودمّرنا العديد من البنى التحتية النووية وأجهزة الطرد المركزي".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال إلى أن "إسرائيل دمّرت مصانع للصلب والبتروكيماويات، ومنشآت لإنتاج الأسلحة، وخطوط سكك حديدية لنقل السلاح، وبنى عسكرية، والبحرية الإيرانية، وعشرات الطائرات، كما ألحقت أضراراً كبيرة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني، وقضت على آلاف من عناصرها، وأثبتت أنها قادرة على ملاحقتهم في أي مكان، كما قضت على كبار قادة النظام"، مضيفاً أن "الجميع في الشرق الأوسط يرى أن إسرائيل تقيم تحالفات جديدة مع دول في المنطقة".

نتنياهو: سنقيم شريطاً أمنياً داخل لبنان

وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، قال نتنياهو: "أصررنا على ألا يشمله وقف إطلاق النار. ووجّهنا اليوم إلى حزب الله الضربة الكبرى التي تلقاها منذ عملية البيجر، إذ استهدفنا 100 هدف خلال 10 دقائق في أماكن كان يعتقد أنها محصّنة". ووجّه حديثه إلى سكان شمال إسرائيل قائلاً: "نحن ملتزمون بإعادة الأمن إليكم، وسنقيم شريطاً أمنياً داخل لبنان. لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط لصالح إسرائيل بشكل جذري، وسنواصل ذلك لأننا الطرف المبادر والمقاتل، ونحن الطرف المنتصر".