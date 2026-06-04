نتنياهو: ما زلنا نبحث كيفية نزع سلاح "حماس"

- أكد نتنياهو أن نزع سلاح حماس هو جوهر خطة ترامب، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بذلك ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام الأميركي، مع التركيز على منع تهريب السلاح وتقليص القدرات الصاروخية للحركة. - أشار نتنياهو إلى نمو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة نتيجة إضعاف حماس وتقليص سيطرتها، مع وجود منطقة عازلة، مؤكداً على أهمية نزع سلاح حزب الله في لبنان. - تتواصل المفاوضات بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار، مع التركيز على تفكيك القدرات العسكرية لحماس.

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، إن القرارات المتعلقة بطبيعة الإجراءات الخاصة بنزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وتوقيت تنفيذها ستتخذ بالتشاور مع مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإشراف على وقف إطلاق النار التدريجي. وأضاف، في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، أن نزع سلاح حماس يمثل جوهر خطة ترامب، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً بشأن كيفية تحقيق ذلك، مع التشديد على منع تهريب السلاح إلى الحركة وتقليص قدراتها الصاروخية.

وبخصوص بقطاع غزة، قال نتنياهو إن المستوطنات المحاذية للقطاع تشهد نمواً وطلباً متزايداً على السكن، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، معتبراً أن ذلك يعود إلى إضعاف حماس وتقليص المساحات التي تسيطر عليها ووجود منطقة عازلة. وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً إن إسرائيل تتحقق من تقارير بشأن إطلاق نار باتجاه أراضيها، وإنها سترد إذا تأكدت تلك الحوادث، معتبراً أن التغيير الحقيقي هناك يجب أن يتمثل بنزع سلاح حزب الله.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه المفاوضات المتعلقة بترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، وسط ضغوط أميركية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق يضمن تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد القتال. وتعد قضية سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" من أبرز الملفات الخلافية في أي تسوية محتملة، إذ تشترط إسرائيل تفكيك القدرات العسكرية للحركة.