نتنياهو لويتكوف: السلطة الفلسطينية لن تكون جزءاً من إدارة غزة

- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مشددًا على أن دورها يقتصر على الأختام في معبر رفح. - زيارة ويتكوف إلى إسرائيل تركزت على مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وملف إيران، حيث أكد نتنياهو أن إيران لا يمكن الوثوق بها. - نتنياهو اعترض على استخدام اللجنة الوطنية لإدارة غزة شعارًا مشابهًا لشعار السلطة الفلسطينية، مؤكدًا رفض إسرائيل لأي دور للسلطة في إدارة غزة.

قال نتنياهو للمبعوث الأميركي إن إيران لا يمكن الوثوق بها

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في القدس، الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية لن تكون "بأي شكل من الأشكال" جزءا من إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال مكتب نتنياهو في بيان عقب انتهاء الاجتماع بينهما إن "رئيس الوزراء أوضح أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في إدارة قطاع (غزة) بأي شكل من الأشكال". وبموجب خطة وقف إطلاق النار في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم يُحسم دور السلطة الفلسطينية بعد الحرب.

ووصل ويتكوف، الثلاثاء، إلى إسرائيل للقاء نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، في زيارة لا تندرج ضمن الجدول الدبلوماسي الروتيني، وفق ما أكد مسؤول أميركي رفيع للقناة 12 العبرية، أمس الاثنين. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ويتكوف، الذي وصل هذه المرة دون جاريد كوشنر، سيبحث مع نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشكل أساسي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى ملف إيران.

وعلى الرغم من إشراف عناصر من السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد فتحه وسط إجراءات إسرائيلية "قاسية ومشددة" بحق العابرين القلائل من الفلسطينيين، إلا أن نتنياهو سبق أن أكد أن دور السلطة في المعبر الحدودي بين غزة ومصر يقتصر على الأختام فقط.

وأعرب نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن اعتراضه على استخدام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة شعارا لها يبدو مطابقا لشعار السلطة الفلسطينية. وقال مكتب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بغزة، إن "شعار اللجنة الوطنية لإدارة غزة الذي قُدِّم لإسرائيل يختلف تماما عن الشعار الذي نُشر هذا المساء".

وأضاف في بيان: "لن تقبل إسرائيل استخدام شعار السلطة الفلسطينية؛ ولن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة". واستخدمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة هذا الشعار الجديد للمرة الأولى أمس الاثنين، بدلا من شعار سابق. والشعار الجديد عبارة عن نسر عليه علم فلسطين، وهو مطابق إلى حد كبير لشعار السلطة الفلسطينية.

إيران

وفي ملف إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأميركي خلال اجتماعهما اليوم إن إيران "لا يمكن الوثوق بها"، وذلك قبيل مفاوضات مرتقبة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران. وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو "قبيل توجّه المبعوث ويتكوف للقاء ممثل إيراني، أوضح رئيس الوزراء موقفه بأن إيران أثبتت مرارا وتكرارا أن وعودها لا يمكن الوثوق بها".

(فرانس برس، العربي الجديد)