نتنياهو: لن أضع إطاراً زمنياً لإنهاء الحرب على إيران

- أكد نتنياهو أن الحرب على إيران تجاوزت منتصف الطريق من حيث الأهداف، مشيرًا إلى تحقيق تقدم كبير في تدمير القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، مع توقع انهيار النظام الإيراني من الداخل. - اقترح نتنياهو حلولًا طويلة الأمد لأزمة مضيق هرمز، تشمل إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من السعودية إلى البحر الأبيض المتوسط، لتجاوز التهديدات الإيرانية. - حذر نتنياهو الدول الأوروبية من تجاهل التهديدات الإيرانية، مشيرًا إلى قدرة إيران على مهاجمة أهداف بعيدة المدى، مما يضع جزءًا كبيرًا من أوروبا في مرمى الصواريخ الإيرانية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إنه لا يريد "وضع جدول زمني" لإنهاء الحرب على إيران، مشيرًا إلى أنها حققت أكثر من نصف أهدافها. وصرح في مقابلة مع قناة نيوز ماكس الأميركية قائلا: "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن الحرب تجاوزت منتصف الطريق "من حيث المهام، وليس من حيث الوقت"، متحدثا عن الأهداف التي حققتها الحرب بما في ذلك قتل "آلاف" العناصر من الحرس الثوري الإيراني، بحسب قوله، مضيفا أن إسرائيل والولايات المتحدة "على وشك القضاء على صناعة الأسلحة لديهم". وتابع "القاعدة الصناعية بكاملها، نحن نمحو كل شيء، كما تعلمون، المصانع بكاملها، والبرنامج النووي".

كما قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنهار من الداخل في نهاية المطاف، مضيفًا: "أعتقد أن هذا النظام سينهار داخليا. لكن في الوقت الحالي، ما نفعله هو إضعاف قدراتهم العسكرية، والصاروخية وإضعاف قدراتهم النووية، وإضعافهم من الداخل أيضا".

وبشأن مضيق هرمز، قال نتنياهو إن الحل طويل الأمد لأزمة المضيق يتضمن إنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من المملكة العربية السعودية إلى البحر الأبيض المتوسط. وتابع: "تشمل الحلول طويلة الأمد تحويل مسار خطوط أنابيب الطاقة غربًا، عبر المملكة العربية السعودية إلى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، متجاوزًا بذلك نقطة الاختناق الجغرافية التي تمثلها إيران".

وحذر نتنياهو الدول الأوروبية من ضرورة عدم تجاهل "التهديدات الإيرانية"، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت من مهاجمة قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وهو "ما يجعلها قادرة على الوصول إلى أي دولة تقريباً في المنطقة، بما في ذلك معظم دول أوروبا"، وأوضح نتنياهو قائلا: "لم يكن صاروخًا عابرًا للقارات، ولكنه يقترب من ذلك، إذ يبلغ مداه حوالي 4000 كيلومتر. وهذا يجعل جزءًا كبيرًا من أوروبا في متناوله".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل. كما تستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أميركية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.