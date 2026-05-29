نتنياهو: قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مع تركيز الضربات على مناطق رئيسية مثل النبطية وصور، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من المواطنين قسراً. - قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني وتواجدت في بيروت وسهل البقاع، حيث نفذت عمليات ضد حزب الله، مع استمرار تهديدات باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. - تصاعدت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله، حيث أُصيب عدد من الجنود الإسرائيليين خلال العمليات السرية التي نفذتها وحدات النخبة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وتجاوزته. وفي أثناء زيارته إلى الفرقة 36 على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، قال نتنياهو إن قوات إسرائيلية موجودة أيضاً في بيروت وسهل البقاع شرقي لبنان ضمن عملياتها ضد حزب الله.

تأتي تصريحات نتنياهو في ظل توسيع جيش الاحتلال عدوانه على لبنان خلال الأيام الأخيرة، في وقت تستضيف فيه واشنطن محادثات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وكان نتنياهو قد أعلن، مساء الاثنين الماضي، أن إسرائيل ستكثف عملياتها العسكرية في لبنان ضد حزب الله. وصرّح نتنياهو في مقطع فيديو نُشر على قناته على تطبيق تليغرام: "لن نبطئ وتيرة الهجوم، بل على العكس، لقد طلبتُ تسريعها. سنكثف الضربات ونزيد من قوتها، وسنسحق حزب الله".

وفرض الاحتلال الإسرائيلي، في الأيام القليلة الماضية، وقائع عسكرية جديدة، بعدما أعلن تعميق عملياته العسكرية، بحيث ركّز ضرباته على مدن رئيسية، أبرزها النبطية وصور، ووسّع إنذارات الإخلاء لتشمل قرى بأكملها، ما يتسبّب بتهجير عشرات آلاف المواطنين قسراً، وقد طاولت، الأربعاء، جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، إلى جانب تنفيذ غارات شرقي لبنان، خاصة في البقاع الغربي، مرتكباً مجازر متنقلة ودماراً كبيراً، مع إبقاء تهديداته باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت التي سبق أن ضربها مرّة واحدة خلال الهدنة التي تم التوصل إليها ليل 16 -17 إبريل/ نيسان الماضي.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن جيش الاحتلال أن قوات وحدتي النخبة قد عبرت نهر الليطاني بسرّية، وتقدّمت نحو منطقة تزعم إسرائيل أنّ حزب الله كان يطلق منها عدداً كبيراً من الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه قواتها. وخلال العملية التي منعت الجهات الأمنية نشر تفاصيلها في حينه، وقعت عدة اشتباكات من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله، أُصيب خلالها عدد من جنود جيش الاحتلال.

(رويترز، العربي الجديد)