30 سبتمبر 2025
نتنياهو في مؤتمر مع ترامب بالبيت الأبيض، 29 سبتمبر 2025 (Getty)
نتنياهو في مؤتمر صحافي مع ترامب بالبيت الأبيض، واشنطن 29 سبتمبر 2025 (Getty)
نتنياهو عن خطة ترمب: من كان ليصدّق ذلك؟

أكد نتنياهو على بقاء جيشه في قطاع غزة بما يخالف الخطة

شدد نتنياهو على رفضه قيام دولة فلسطينية: ليس مكتوباً في الاتفاق

أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لإنهاء حرب الإبادة في غزة، وذلك في بيان مصور من واشنطن، بعد ساعات من مؤتمر صحافي مشترك عقده الاثنان في البيت الأبيض، وشهد إعلان الخطة المتماهية مع شروط رئيس الوزراء المطلوب للمحكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال نتنياهو في البيان: "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلاً من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور وعزلنا حماس والآن، يضغط العالم أجمع، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى، الأحياء منهم والأموات، مع بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في القطاع".

ووفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"، بدت تصريحات نتنياهو مُحرّفةً لجزءٍ من خطة ترامب، التي نشرها البيت الأبيض على الإنترنت، إذ لا تشير الخطة لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أجلٍ غير مسمى، بل إلى انسحاب تدريجي وتسليم القطاع لقوة أمنية دولية.

وأضاف نتنياهو في تعليقه على خطة ترامب "من كان ليصدّق ذلك؟"، مُدّعياً أنه حتى الآن، طُلب من إسرائيل قبول مطالب حماس والسماح لها بالبقاء وإعادة البناء داخل القطاع الذي مزقته الحرب. ولدى سؤاله عمّا إذا كان قد وافق على إقامة دولة فلسطينية، نفى نتنياهو بسرعة، قائلاً "بالتأكيد لا. هذا ليس مكتوباً في الاتفاق". وأضاف "قلنا إننا سنعارض بشدة قيام دولة فلسطينية"، مشيراً إلى أن ترامب مُتفق معه على أنها ستكون "مكافأةً هائلةً للإرهاب".

خريطة لغزة من خطة ترامب
أخبار
التحديثات الحية

النص الحرفي لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

وتنص خطة ترامب من بين أمور أخرى، على أنه في حال تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات اللازمة، فقد تصبح الظروف مؤاتية أخيراً لمسار موثوق به نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين: "نحن على الأقل قريبون بشدة. وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الاقتراب الشديد"، معتبراً أنه يعمل "لحل شامل للقضية الفلسطينية وليس فقط غزة". وفي حين شكر نتنياهو "على اتخاذه تحركاً إيجابياً والقيام بعمل جيد"، وجه الشكر كذلك لقادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان على جهودهم من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن "الدول العربية والإسلامية التزمت بنزع سلاح حماس على أن يكون ذلك سريعاً". وأضاف أن هذه الدول ستكون المسؤولة عن التعامل مع حماس. كما تشمل خطة ترامب بشأن غزة انسحاباً على مراحل للجيش الإسرائيلي، لكن لم يتم بعد التوصل إلى جدوله الزمني. 

