- أعلن نتنياهو أن إسرائيل قصفت حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران بمفردها، رغم طلب ترامب وقف الهجمات، مشيراً إلى ضرورة وجود عنصر أرضي لإسقاط النظام الإيراني. - أكد نتنياهو أن الحرب قللت من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وتصنيع الصواريخ، مشيراً إلى تدمير مصانع إنتاج الأسلحة النووية والصواريخ. - أشار نتنياهو إلى تصدعات داخل القيادة الإيرانية، مؤكداً فشل محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وأشاد بالتنسيق مع ترامب في إدارة الحرب.

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل "تصرفت بمفردها" في قصفها حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "طلب منّا وقف مثل هذه الهجمات مستقبلاً"، فيما أبدى شكوكاً حول قدرة الغارات الجوية على إسقاط النظام الإيراني، مشيرا إلى استخدام "عنصر أرضي" للوصول إلى هذه النتيجة التي وضعتها حكومته هدفاً للحرب.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إنه "لا يمكن إحداث ثورة من الجو، بل يجب وجود عنصر أرضي أيضاً"، مضيفاً أن "هناك احتمالات عديدة لوجود عنصر أرضي، ولن أكشف عنها". وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج. الأمر متروك للشعب الإيراني ليُظهر ذلك، وأن يختار اللحظة المناسبة ويستجيب لها".

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال أن إيران لم تعد قادرة على تخصيب اليورانيوم أو تصنيع الصواريخ الباليستية من جراء الحرب التي شنتها دولة الاحتلال بالاشتراك مع الولايات المتحدة. وقال: "نحن ننتصر، وإيران تدمر"، مشيراً إلى أن ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيرة تتراجع بشكل كبير وسيتم تدميرها. وأضاف: "ما ندمره حالياً هو المصانع التي تُنتج مكونات هذه الصواريخ والأسلحة النووية التي يحاولون إنتاجها".

وزعم نتنياهو أنه يرى "تصدعات" داخل القيادة الإيرانية وعلى الأرض، وذلك في اليوم العشرين من الحرب. وأورد: "لا أعرف حقا من يقود إيران الآن.. ما نراه هو وجود توتر كبير بين المتنافسين على السلطة. نشهد ظهور تصدعات، ونسعى إلى تعميقها في أسرع وقت ممكن، ليس فقط داخل القيادة العليا، بل أيضا على الأرض".

وبشأن مضيق هرمز، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أن محاولات ايران "ابتزاز" العالم بأسره عبر اغلاق مضيق هرمز "آيلة إلى الفشل". وقال إن القيادة في ايران "تحاول ابتزاز العالم عبر إغلاق ممر مائي دولي حيوي هو مضيق هرمز. لكن ذلك لن يجدي". وأضاف أن "اسرائيل تساهم، على طريقتها، بفضل الاستخبارات ووسائل أخرى، في الجهد الأميركي الهادف إلى إعادة فتح المضيق". ونفى نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى الصراع متسائلاً: "هل يعتقد أحد حقّاً أن بإمكان أي شخص أن يُملي على الرئيس دونالد ترامب ما يجب فعله؟".

أشاد رئيس حكومة الاحتلال بـ"تنسيق" لا مثيل له مع الرئيس الأميركي، سواء في شكل عام أو على صعيد إدارة الحرب على إيران. وقال: "لا أعتقد أن زعيمين أظهرا تنسيقا أفضل من الرئيس ترامب وأنا".

وشنت إسرائيل، أمس الأربعاء، هجوماً على مصدر طاقة مهم في إيران، وهو حقل غاز بارس الجنوبي، وعلى بنى تحتية بمجمع المعالجة المجاور في عسلويه، وهو ما تبعه شن إيران هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في ​مناطق مختلفة من المنطقة.

ويقع حقل بارس الجنوبي في الخليج بين إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز طبيعي بحري في ​العالم. وتقدر الاحتياطيات التي يحويها بنحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية ​احتياجات العالم 13 عاماً.