نتنياهو: قريبون من المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قرب الانتهاء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في القطاع، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرز في القدس المحتلة: "قريبون من المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة". وقال نتنياهو إنه سيجري "محادثات بالغة الأهمية في نهاية الشهر حول كيفية ضمان تنفيذ المرحلة الثانية" من الاتفاق، مؤكداً أنه سيلتقي ترامب هذا الشهر.

وأبدى نتنياهو اعتقاده بأن هناك "سبيلاً للوصول إلى سلام قابل للتطبيق مع جيراننا الفلسطينيين"، وأن هناك "طريقاً لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية"، لكنه أكد أن الضم السياسي للضفة الغربية "لا يزال محل نقاش"، وأنه من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن على حاله في المستقبل المنظور. وقال إن "سلطة السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط ​​ستبقى دائماً في أيدي إسرائيل".

بدوره، قال ميرز، في أول زيارة له إلى إسرائيل بصفته المستشار الألماني، إن إمكانية زيارة نتنياهو إلى ألمانيا غير مطروحة للنقاش حالياً. وأوضح: "لم نناقش إمكانية زيارة رئيس الوزراء نتنياهو لألمانيا. لا يوجد سبب لمناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي".

وفي وقت متأخر من مساء السبت، التقى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مع ميرز. وجدد المستشار الألماني، خلال اللقاء، الإعراب عن دعم ألمانيا لإسرائيل، وأمله "أن نتوصل في نهاية المطاف إلى حل الدولتين" (فلسطينية وإسرائيلية). وأعلن مسؤولون إسرائيليون، يتقدمهم نتنياهو، رفضهم قيام الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر مطلعة على اللقاء، لم تسمها، أن ميرز أبلغ هرتسوغ بأن "ألمانيا ترغب في تعزيز مشاركتها في اليوم التالي بغزة"، في إشارة إلى مستقبل القطاع بعد الحرب.

وتُصعّد الولايات المتحدة ضغوطها على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي تُصر فيه حكومة الاحتلال على إعادة آخر جثث أسراها من قطاع غزة شرطاً لتحقيق ذلك، على ما أفاد موقع "واينت"، اليوم الأحد، مشيراً إلى أن هذه المسألة "تُشكل موضع جدل بين تل أبيب وواشنطن".

ولمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية ضد قطاع غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)