نتنياهو قد يقدّم مقترحاً لترامب لقضم قطاع غزة وتغيير حدوده

- نتنياهو يزور الولايات المتحدة للقاء ترامب: مناقشات مكثفة تسبق الزيارة، تركز على قضايا سياسية وأمنية، بما في ذلك تغيير حدود قطاع غزة. - إعادة رسم الحدود مع غزة: تُدرس إمكانية طلب دعم أميركي لضم أراضٍ حتى "الخط الأصفر"، مما يعني ضم أجزاء كبيرة من غزة لإسرائيل وتجفيف مصادر تمويل حماس. - التحديات الإقليمية والدولية: السيطرة الإسرائيلية الحالية تشمل 58% من غزة، مع صعوبة قبول الدول العربية للضم، وسط تساؤلات حول استمرارية الوضع المؤقت واستغلال نتنياهو للطلب لتحقيق أهداف أخرى.

من المتوقع أن يتوجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

، الأسبوع المقبل، إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يجري نقاشات مكثفة، على المستويين السياسي والأمني، عشية اللقاء، من بينها ما يتعلق بقطاع غزة وإمكانية تغيير حدوده، بحسب ما أفاد به موقع والاه العبري، اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع أنّه في إطار النقاشات الأمنية، تُدرس إمكانية طلب دعم أميركي لإعادة رسم خط الحدود بين إسرائيل وقطاع غزّة، وتحويل "الخط الأصفر" إلى خط الحدود الرسمي الجديد لإسرائيل، ما يعني ضم أجزاء واسعة من أراضي القطاع إلى دولة الاحتلال. وبحسب مسؤول سياسي مشارك في المناقشات، لم يسمّه الموقع، فإن الفكرة المطروحة على الطاولة هي ضم الأراضي حتى الخط الأصفر، وبالتوازي العمل على تجفيف مصادر تمويل حركة حماس اقتصادياً حتى تفقد سيطرتها على القطاع. وتابع أن للخطوة أيضاً رسالة استراتيجية أوسع: "إنها رسالة مهمة ورادعة للمستقبل، من يقتل اليهود يفقد أرضاً".

وبموجب حدود الخط الأصفر، يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الراهن، على نحو 58% من أراضي قطاع غزة، من ضمنها مناطق مركزية مثل بيت حانون، وبيت لاهيا، وخانيونس، وجزء كبير من مدينة رفح. ووفقاً لأقوال المسؤول الإسرائيلي، "الفكرة هي البقاء عسكرياً في نصف القطاع، وتجفيفه اقتصادياً من الداخل والخارج. لن يكون هناك إعادة إعمار، وسيكون هناك نزع لسلاح القطاع، ومع الوقت سيفهم الناس أنه لا شيء ينتظرهم هناك وسيغادرون غزة". ولفت الموقع العبري، إلى أن احتمال سماح الدول العربية لإسرائيل بضم نصف قطاع غزة يكاد يكون مستحيلاً، فيما السؤال المطروح: هل سيستمر الوضع المؤقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدم انسحابها إلى مناطق أخرى، وهل سيستخدم نتنياهو هذا الطلب للحصول على طلبات أخرى؟

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، قد تحدث خلال جولة في منطقتي بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة في وقت سابق هذا الشهر، عن "الخط الأصفر" الذي تتمركز فيه قوات الجيش حالياً، معتبراً إياه خطاً حدودياً دفاعياً وهجومياً. ووفق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يُفترض انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجعها إلى ما بعد الخطوط التي تواجدت عليها، بالتزامن مع انتشار القوة الدولية وبدء بحث عملية نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.