نتنياهو في جنوب سورية... لتثبيت الوقائع الميدانية

- قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى جنوب غرب سورية لتعزيز السيطرة الإسرائيلية في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد، حيث جال في المنطقة العازلة التي أصبحت تحت سيطرة جيش الاحتلال. - أثارت الزيارة ردود فعل دولية غاضبة، حيث دانت الخارجية السورية الزيارة واعتبرتها انتهاكاً لسيادة سورية، ودعت فرنسا وقطر إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. - يرى محللون أن الزيارة تهدف إلى تثبيت الاحتلال كأمر واقع والضغط على الحكومة السورية، بالإضافة إلى كونها دعاية انتخابية لنتنياهو في ظل الأزمات الداخلية.

تندرج الخطوة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس الأربعاء، بدخوله مناطق في جنوب غرب سورية، في سياق سعي إسرائيلي حثيث على مدى نحو عام، لتثبيت واقع سيطرة مختلف في تلك المنطقة عن ذاك الذي كان موجوداً قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تاريخ سقوط نظام بشار الأسد، يجبر الحكومة السورية على قبول اتفاق أمني وفق اشتراطات تل أبيب الباحثة عن نفوذ بلا منازع من الجولان المحتل إلى جنوب دمشق.

وفي إجراء غير مسبوق، جال نتنياهو، الأربعاء، بمشاركة وزيري الأمن يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير، في المنطقة العازلة جنوب سورية التي باتت تحت سيطرة جيش الاحتلال بعد الإطاحة باتفاقية فكّ الاشتباك التي كانت تحكم العلاقة مع دمشق لمدة نصف قرن. واستغلت إسرائيل حالة "عدم اليقين" التي أعقبت سقوط نظام الأسد ووسّعت نطاق احتلالها لأراض سورية ونفذت منذ التاريخ الكثير من الاعتداءات على سورية.

وإثر الجولة، قال نتنياهو أن وجود قوات الاحتلال في المنطقة العازلة جنوب سورية "بالغ الأهمية". وقال في فيديو نشره مكتبه: "نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا، سواء الدفاعية أو الهجومية. هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم"، وذلك في أثناء حديثه لجنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة.

نتنياهو زار بلدة حضر الدرزية الواقعة على خط الفصل

رسائل نتنياهو في جنوب سورية

وأشار ناشطون سوريون إلى أن نتنياهو دخل إلى بلدة حضر الدرزية الواقعة على خط الفصل، والتي تصل إليها منذ سنوات مساعدات وبضائع إسرائيلية، في خطوة تؤكد استمرار حكومة نتنياهو في سياسة توظيف الورقة الدرزية للضغط أكثر على دمشق. وتحمل هذه الجولة الكثير من الرسائل، لا سيما أنها جاءت بعد أيام من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات بين دمشق وتل أبيب حول اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود، بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من كل المناطق التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر الماضي، وبحثها عن اتفاق سلام مع سورية لا مجرد اتفاق أمني. والجولة محاولة لتثبيت واقع سيطرة جديد في الجنوب السوري، يقوم على البقاء إلى أمد طويل في مساحات من الأرض السورية، بما فيها تلال جبال حاكمة وقممها، منها أعلى قمة في جبل الشيخ، وتأكيد على عدم نيّة إسرائيل العودة إلى ما قبل سقوط نظام الأسد الذي حافظ على هدوء الجبهة على مدى خمسين عاماً.

وعقب خطوة نتنياهو الاستفزازية، دانت الخارجية السورية في بيان بـ"أشد العبارات الزيارة غير الشرعية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي" إلى الجنوب السوري، معتبرة إياها "انتهاكاً خطيرا لسيادة سورية ووحدة أراضيها". وأضافت أن "هذه الزيارة تمثّل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وخلال جلسة مجلس الأمن التي خُصصت لبحث لأوضاع في سورية، أول من أمس، شجب مندوب سورية في الأمم المتحدة إبراهيم العلبي، جولة نتنياهو في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن "إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لسورية وضرب السلم الأهلي فيها".

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن قلقه من جولة نتنياهو، داعياً اسرائيل إلى احترام اتفاق فضّ الاشتباك في الجولان السوري لعام 1974. كما برز أمس ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم الخارجية الفرنسية، بأن باريس "تتابع التطورات في هضبة الجولان بقلق بالغ، وتدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي واحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها".

وتعليقاً على جولة نتنياهو، اعتبرت دولة قطر، أمس، أنها تشكّل "تعدياً سافراً" على سيادة دمشق، و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي". وقالت الخارجية القطرية في بيان، إن "الدوحة تدين بشدة دخول رئيس وزراء الاحتلال ووزراء ومسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة"، مجددة "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار".

رضوان زيادة: الجولة رسالة للحكومة السورية مفادها أن لا جدوى من المفاوضات، ويجب تقبّل الواقع الجديد على الأرض

ومنذ تسلمها مقاليد البلاد في ديسمبر الماضي، أكدت الإدارة السورية الجديدة أنها لن تكون مصدر تهديد للدول المجاورة ومن بينها إسرائيل. ولكن تل أبيب وجدت في التغيير الذي حدث في سورية فرصة للتنصل من التزامات دولية خاصة بحالة العداء مع سورية، فدمّرت القدرات العسكرية السورية وتدخلت في شأن سوري خالص في يوليو/تموز الماضي، حيث قصفت مبنى رئاسة الأركان في قلب دمشق ومحيط القصر الجمهوري على خلفية الأحداث التي عصفت بمحافظة السويداء السورية. ولا يبدو أن اتفاقاً أمنياً تدفع الولايات المتحدة منذ أشهر لإبرامه بين إسرائيل وسورية قريب المنال، فالاشتراطات الإسرائيلية تجّرد دمشق من سيادتها على جانب من جغرافيا البلاد وتجعل من جنوب سورية منطقة نفوذ إسرائيلية بلا منازع مع وجود غير ذي جدوى للدولة السورية.

هروب إلى الأمام

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم بشأن الانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ نحو عام: "لو كان الحديث عن اتفاق سلام، لكان هناك منطق معيّن في الانسحاب (من تلك المناطق)، والبقاء في الجولان، وتقديم رد على التهديدات. لكن من أجل ترتيبات أمنية، في حين أن لدينا بالفعل سيطرة أمنية؟ لا يوجد منطق في ذلك". وبحسب أقوالهم: "احتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسورية تراجع بشكل كبير. لا يوجد أيضاً ضغط أميركي في هذا الشأن. وجميع الجهات الأمنية ترى أن البقاء في النقاط (التي تحتلها إسرائيل) داخل المنطقة العازلة، أمر مهم في ظلّ التهديدات في المنطقة". وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن التهديدات تشمل مسارات تهريب الأسلحة من سورية إلى لبنان، وكذلك التسليح التركي للقوات السورية، حالياً بأسلحة خفيفة.

أما دمشق فتؤكد أن أي اتفاق أمني جديد مع إسرائيل يجب ألا يبتعد عن اتفاقية عام 1974، مع القبول بترتيبات جديدة تحت رعاية أميركية، وربما روسية، لا تمسّ سيادة سورية على كامل أراضيها.

ورأى الباحث السياسي رضوان زيادة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الجولة "سياسية"، مضيفاً أنها "تهدف إلى تثبيت الواقع للاحتلال في جنوب غربي سورية". وبرأيه، فإن جولة نتنياهو في جنوب سورية كانت رسالة إلى الحكومة السورية مفادها أن "لا جدوى من المفاوضات، ويجب تقبّل الواقع الجديد على الأرض".

خالد خليل: الجولة دليل على قلق تل أبيب من التقارب السوري الأميركي

وفي السياق، وصف الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية خالد خليل، في حديث مع "العربي الجديد"، جولة نتنياهو بـ"اقتحام غير مسبوق وإجراء استفزازي استباقي"، مضيفاً أن "بنيامين نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام وتوجيه رسائل إلى الداخل الإسرائيلي وائتلافه الحكومي وحزبه، وإلى الخارج". ورأى أن الجولة "دليل واضح على قلق تل أبيب من التقارب السوري الأميركي الذي تجلى في زيارة الرئيس أحمد الشرع أخيراً إلى الولايات المتحدة". وتابع: "الخطوة التي أقدم عليها نتنياهو في جنوب سورية تندرج ضمن محاولات مراكمة أوراق تفاوضية. هذه الجولة دعاية انتخابية لا سيما أن حزبه (ليكود)، يشهد صراع أجنحة بدأ يطفو على السطح أخيرا". كما اعتبر الجولة محاولة جديدة من نتنياهو للتهرب من الملاحقة القانونية بسبب اتهامات بالفساد، مضيفاً أن "إسرائيل تعيش اليوم أزمة سياسية بسبب اليمين المتطرف". وبرأيه، فإن الجولة بحد ذاتها "ورقة ضغط على الحكومة السورية للموافقة على اتفاق أمني وفق شروط تل أبيب"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن عزل الجولة عن مجمل التطورات الإقليمية في ظل معادلة جديدة في المنطقة"، معتبراً أن نتنياهو يزيد من عزلة إسرائيل لحماية مصالحه الشخصية.