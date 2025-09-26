نتنياهو في الأمم المتحدة: الحرب مستمرة وعلى حماس تسليم سلاحها

- ألقى نتنياهو كلمة أمام الأمم المتحدة، محذراً حماس من استمرار العمليات العسكرية حتى قبول شروط إسرائيل، وداعياً قادة الحركة لتسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل وقف الحرب. - كشف نتنياهو عن إعادة 207 محتجزين من غزة، بينما لا يزال 48 آخرون في الأنفاق، وأكد أن إسرائيل ستنشئ سلطة مدنية لإدارة غزة إذا استجابت حماس لمطالبها. - زعم نتنياهو أن إسرائيل شلّت حزب الله ودمرت برامج إيران النووية، وشكر ترامب على دعمه، متهماً قادة العالم بتشجيع الإرهاب ومعاداة السامية.

ألقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفها مكتب رئاسة الوزراء بأنها "رسالة مهمة إلى حركة حماس"، وذلك وسط انسحاب وفود عدة من قاعة الاجتماع قبل إلقائه كلمته، وأكد نتنياهو أن الحرب لن تنتهي إلا بقبول شروط إسرائيل. وطالب صراحةً قادة الحركة بتسليم سلاحهم وأنفسهم، محذراً من أن أي رفض سيقابل بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق أهداف الحرب.

وحاول نتنياهو مخاطبة المحتجزين في غزة مباشرة، قائلاً (بالعبرية): "أيها الأبطال، أنا نتنياهو، أتحدث إليكم من الأمم المتحدة؛ لم ننسكم ولو للحظة". وكشف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية أعادت 207 محتجزين، فيما لا يزال 48 آخرون في أنفاق مدينة غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة، ودعا قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى تسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل وقف الحرب وإبقاء من يسلم نفسه على قيد الحياة، مكرراً تهديده بمواصلة المطاردة إذا رفضوا. وأوضح أيضاً أن رسالته توجهت الآن إلى قادة الحركة بعد أن "اخترقت الاستخبارات أجهزة سكان حماس" ونقل مطالب إسرائيل خلال الكلمة.

فيما يتعلق بالميدان داخل غزة، قال نتنياهو إن "بقايا حماس" لا تزال موجودة في مدينة غزة، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط منشورات طوال الأسابيع الثلاثة الماضية تحثّ المدنيين على مغادرة المدينة، واتهم الحركة بأنها تمنع السكان من المغادرة وتهددهم. وأعلن نتنياهو عزم إسرائيل على إنشاء سلطة مدنية لإدارة غزة إذا وافقت الحركة على مطالب إسرائيل، مشدداً أن وقف الحرب مرهون بالاستسلام والامتثال لتلك المطالب.

وسعى نتنياهو إلى رسم مشهد إقليمي أوسع خلال كلمته، فزعم أن إسرائيل قضت على أجزاء كبيرة من "آلة حماس" و"شلّت" حزب الله، وأن قواته دمرت برامج إيران النووية والباليستية، وأنه ضرب المليشيات في العراق وقضى على نصف قيادة الحوثيين في اليمن، بل وادعى أن طياري إسرائيل سيطروا على سماء إيران وقصفوا مواقع تخصيب اليورانيوم هناك. وشكر نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شجاعته فيما وصفه بتدخلات خلال حرب إيران، وادّعى أن هذه الإجراءات لم تكن دفاعاً عن إسرائيل وحدها، بل عن الولايات المتحدة وحلفائها.

وأنهى نتنياهو كلمته باتهامات للقيادات الدولية؛ ووصف مزاعم الإبادة الجماعية بأنها "لا أساس لها" وحذر من أن الاتهامات المعادية للسامية سيكون لها عواقب، واتهم قادة أعترفوا بدولة فلسطينية بأن رسائلهم "تشجع قتل اليهود". كما حمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية "تشجيع الإرهاب" عبر دفع أموال ومسمّيات عامة بأسماء منفذي عمليات، ووجّه اتهامات عامة إلى زعماء العالم بأنهم "يحاولون استرضاء الشر بدل دعم إسرائيل".