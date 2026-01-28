نتنياهو: عازمون على تجريد "حماس" وقطاع غزة من السلاح

- أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التزام حكومته بنزع سلاح حركة حماس وقطاع غزة، محذراً أعداء إسرائيل من دفع ثمن باهظ في حال شنّ هجمات ضدها، معتبراً أن نزع السلاح هو وعد يجب تحقيقه. - عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ عن أسفه لعدم معرفة الأسير الإسرائيلي ران غويلي في حياته، مشيراً إلى انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، بينما تواصل إسرائيل المماطلة في تنفيذ المرحلة الثانية. - حذرت حركة حماس والحكومة الفلسطينية من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً بالانتقال إلى المرحلة الثانية والبدء في إعادة الإعمار، وسط مخاوف من ذرائع جديدة للتصعيد.

قال رئيس حكومة الاحتلال

بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حكومته ملتزمة بتجريد حركة حماس وقطاع غزة من السلاح، دون التطرق لفتح معبر رفح، أحد التزامات اتفاق وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو خلال مشاركته في جنازة الأسير الإسرائيلي ران غويلي، الذي لطالما استخدمه ذريعة لعدم تنفيذه المرحلة الثانية من اتفاق غزة: "لم تنتهِ القصة بعد، نحن نلتزم بنزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة، هذا وعد".

وحذّر نتنياهو أعداء إسرائيل من أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً في حال شنّوا هجمات ضد الدولة العبرية، قائلاً: "نحن عازمون على استكمال مهامنا: نزع سلاح حماس وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، وسننجح في ذلك. وليعلم أعداؤنا أن كل من يرفع يده ضد إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية". ووصف نتنياهو غويلي بأنه "بطل إسرائيل" وأعلن عن إقامة قرية جديدة تحمل اسمه. من جانبه، عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في كلمته خلال مراسم التشييع، عن أسفه لعدم معرفته لغويلي في حياته.

وقال: "عائلة غويلي، أطلب منكم، بصفتي رئيس الدولة، الصفح لأننا لم نستطع القيام بما يلزم تجاهه... أمة بأكملها تشارككم الحداد اليوم". وباستعادة جثمان غويلي، تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وعلى الرغم من إغلاق ملف الأسرى ادّعى نتنياهو، أمس الأول، "أن المرحلة التالية (من خطة غزة) هي نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة، وليس إعادة إعمارها". ويشكل حديث نتنياهو الجديد مؤشراً على ذريعة أخرى قد يلجأ لها للمماطلة في تنفيذ الاتفاق ومحاولة كسب الوقت لإبقاء الواقع الحالي كما هو، في القطاع الذي يعيش واقعاً مأساوياً في ظل تردي البنية التحتية وغياب المنازل بعد أكثر من عامين من التدمير الممنهج.

في المقابل، أعلنت حركة حماس في بيان عقب وصول الاحتلال إلى جثة غويلي، أنها بذلت جهوداً كبيرة في ملف البحث عن جثة الأسير الأخير، وزوّدت "الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولاً بأول"، بما أسهم في التمكّن من العثور عليه. ما يتطلب، وفق البيان، استكمال الاحتلال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملةً، دون انتقاص أو مماطلة، والالتزام بجميع الاستحقاقات المترتبة عليه. وحذرت الحكومة الفلسطينية من جهتها الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى. وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين". وحذّر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)