نتنياهو طلب وقف جلسة محاكمته بحجة "تدريب ضخم ضدّ هجوم صاروخي"

- افتتح نتنياهو شهادته في المحكمة بطلب إيقاف الجلسة للمشاركة في تدريب أمني كبير لم يُجرَ مثله منذ 15 عاماً، يتعلق بنشر مستشفيات ميدانية لمواجهة هجوم صاروخي واسع في الشمال. - القناة 12 العبرية أفادت بأن التدريب لم يُعلن عنه مسبقاً من قبل الجيش أو المستشفيات، بينما ذكرت القناة i24 أن المستشفيات الكبرى لم تكن على علم بالتدريب. - موقع "والاه" أشار إلى أن التدريب يُجرى في مستشفى زيف بصفد، ويتضمن استعدادات لحالات طوارئ معقدة، ونتنياهو طلب مراراً تقصير جلسات المحكمة بسبب التزاماته.

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، شهادته في جلسة المحكمة المركزية في تل أبيب، التي تناقش أحد ملفات الفساد المقدّمة ضده، بطلب من القضاة إيقاف الجلسة عند الساعة 11:00 لمدة نصف ساعة، وذلك للمشاركة في "تدريب أمني كبير"، زعم أنه لم يُجر مثله منذ 15 عاماً.

ووقف نتنياهو في بداية الجلسة، وقال للقضاة إنه سيشارك في التدريب عبر الهاتف وتقنية الفيديو، مضيفاً: "يُجرى اليوم تدريب كبير جداً لنشر مستشفيات ميدانية في الشمال، لمواجهة هجوم صاروخي واسع، وآخر تدريب من هذا النوع أُجري قبل 15 عاماً". وتابع: "أطلب عند الساعة 11:00 أخذ استراحة لمدة نصف ساعة أشارك خلالها في التدريب عبر الهاتف وزوم". ووافق القضاة على طلبه. وأفادت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو كشف فعلياً عن وجود تدريب، والذي لم يُعلن عنه الجيش الإسرائيلي أو المستشفيات في الشمال مسبقاً.

من جهتها، ذكرت القناة i24 العبرية، أنه في مقابل طلب نتنياهو إيقاف شهادته للمشاركة هاتفياً في التدريب لهجوم صاروخي، فإن المستشفيات الكبرى في الشمال لم تكن تعرف عن أي تدريب جارٍ من هذا النوع. ولفتت القناة إلى أن الجلسة التي كان من المفترض أن تُعقد أمس أُلغيت بسبب جلسة للحكومة. كما توقّفت الجلسة السابقة الأسبوع الماضي بعد ساعة بسبب زيارة رئيس برلمان باراغواي، واليوم طلب نتنياهو استراحة بسبب التدريب.

أما موقع "والاه" العبري، فذكر أن نتنياهو يتحدّث عن التدريب الذي يُجرى اليوم في مستشفى زيف في صفد. وفي إطاره، ستُنفَّذ استعدادات لحالة طوارئ في الشمال، تشمل سيناريوهات طبية معقدة، وتغييرات في نمط العمل المعتاد، وتشغيل فرق ومنظومات مختلفة داخل المستشفى وفي المنطقة المحيطة به.

وأشار الموقع إلى أنه، على الرغم من إعلانه أنه قادر على إدارة المحاكمة بالتوازي مع كونه رئيساً للوزراء، فقد طلب نتنياهو، على طول الطريق منذ بدء محاكمته، إلغاء العديد من أيام الشهادة أو تقصيرها بسبب التزامات مرتبطة بمنصبه. وهكذا، لم تُعقد الجلسة التي كان من المفترض أن تُجرى أمس الاثنين، ورفض نتنياهو الإدلاء بشهادته يوم الأحد كبديل. فيما رُفض طلبه بعدم الإدلاء بشهادته اليوم، أما غداً فستُعقد الجلسة بصيغة مختصرة.