نتنياهو: طالبنا بتقييد الصواريخ الإيرانية وتفكيك كامل البنية النووية

- شدد نتنياهو على ضرورة حصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية بـ300 كيلومتر وتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بالكامل، لضمان عدم امتلاك إيران قدرات تهدد أمن إسرائيل. - أكد نتنياهو على ضرورة تجريد حماس من الأسلحة الثقيلة في غزة، بما في ذلك البنادق والهاون، لضمان عدم تشكيل تهديد مستقبلي لإسرائيل، مع استمرار العمليات الضرورية في القطاع. - أشار ترامب إلى أن المفاوضات مع إيران هي الخيار المفضل لواشنطن، معرباً عن أمله في أن تكون إيران أكثر عقلانية، مؤكداً على استمرار العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مسجلة بثت اليوم الأحد، إن إسرائيل طالبت خلال محادثاتها في واشنطن بضرورة حصر مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية بـ300 كيلومتر فقط، مشدداً على ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني. وأضاف نتنياهو أن بلاده أكدت في تلك المحادثات ضرورة تفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لإيران تخصيب اليورانيوم، وإخراج المواد المخصبة من البلاد.

واعتبر نتنياهو أن أي صفقة مع طهران يجب أن تتضمن تفكيك البنية التحتية النووية بالكامل، وليس مجرد وقف عملية التخصيب. وشدد على أن الموقف الإسرائيلي يقوم على منع إيران من امتلاك قدرات نووية أو صاروخية يمكن أن تهدد أمن إسرائيل، مؤكداً أن هذا الشرط يمثل أساساً لأي اتفاق محتمل مع طهران.

وفي ما يخص قطاع غزة، قال نتنياهو إنه "لم يعد في غزة سلاح ثقيل، والمطلوب من حماس تسليم بقية الأسلحة بما فيها البنادق والهاون والقاذفات". وأضاف: "عندما نقول تجريد حماس من السلاح الثقيل نعني بنادق كلاشنيكوف التي هاجمونا بها في 7 أكتوبر، بما يضمن أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مطلقاً مرة أخرى (...) وجود وقف لإطلاق النار لا يعني أننا لا نفعل ما هو ضروري في قطاع غزة".

وبعد لقائه نتنياهو في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكه بخيار المفاوضات مع إيران باعتباره المسار المفضل لواشنطن. وقال ترامب إنه أبلغ نتنياهو بأن "المفاوضات مع إيران لإبرام اتفاق هي خيارنا المفضل"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون الإيرانيون هذه المرة "أكثر عقلانية ومسؤولية". وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكنه مصر على استمرار المباحثات لبحث إمكانية إبرام اتفاق.

وأشار ترامب إلى أنه "في حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران، فسننتظر ما ستؤول إليه الأمور"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن البدائل المطروحة. ووصف ترامب اللقاء الذي جمعه بنتنياهو وعدد من ممثليه بأنه "مثمر للغاية"، مؤكداً استمرار العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.