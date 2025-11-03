نتنياهو: سنوسع قواتنا النظامية ونعزز قوات الاحتياط بشكل كبير

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توسيع تعداد القوات النظامية وتعزيز قوات الاحتياط بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية الاحتياط كعنصر جوهري في الجيش. - شارك مئات الآلاف من جنود الاحتياط في حروب إسرائيل على غزة ولبنان وإيران، مع استمرار الغارات على اليمن وسوريا ولبنان، مما أدى إلى تداعيات نفسية طويلة الأمد على الجنود. - يعاني جنود الاحتياط من صعوبات في العودة إلى سوق العمل بسبب اضطراب ما بعد الصدمة، حيث أظهرت دراسة أن نصفهم يواجهون تحديات كبيرة في الاندماج مجددًا.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال سيوسع تعداد قواته النظامية ويعزز قوات الاحتياط بشكل كبير. جاء ذلك ضمن حديثه في منتدى كبار قادة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، بحسب بيان لمكتب نتنياهو، من دون تحديد مكان المؤتمر.

وقال نتنياهو إن "قواتنا الاحتياطية التي عادت إلى التعبئة، على عكس كل ما توقعه العدو. لقد أخطأوا في حقنا وأخطأوا في حقكم". وأضاف أن "قوات الاحتياط عنصر أساسي، عنصر جوهري، ونحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وذكي أيضاً". وتابع: "سنوسع القوات النظامية وسنعزز قوات الاحتياط بشكل كبير"، من دون تفاصيل.

وشارك مئات الآلاف من جنود الاحتياط في حروب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان وإيران. وإضافة إلى حرب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل غارات دموية على اليمن والجارتين سورية ولبنان.

ويجد جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعراض اضطراب ما بعد الصدمة خلال حرب الإبادة، التي شاركوا فيها على قطاع غزة المحاصر، صعوبة في العودة إلى سوق العمل. ويفشل الكثير منهم في الاستمرار بوظيفة واحدة، ويتنقّلون بين وظائف مختلفة أو يبقون عاطلين عن العمل، بحسب ما يتضح من بحث جديد أجرته جمعية "نتال" التي تعنى بمصابي "الصدمة الوطنية"، بين مئات من جنود الاحتياط الذين توجهوا إليها.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية التي أشارت إلى البحث الخميس، فإن نهاية الحرب تدفع إلى السطح تداعياتها طويلة الأمد على العديد من الإسرائيليين، من بينهم جنود وعناصر احتياط في جيش الاحتلال، الذين تغيّرت حياتهم بشكل جذري بسببها. وقدّمت الجمعية وحدها خلال الحرب الدعم والمرافقة النفسية لنحو 1000 من جنود الاحتياط والجنود النظاميين أو المدنيين الذين تعرضوا لصدمات نفسية، في حين يُظهر البحث الذي أجرته في صفوف 626 من جنود الاحتياط الذين تلقوا المساعدة من الجمعية أن نحو نصفهم لم يعودوا بعد إلى سوق العمل أو يواجهون صعوبة كبيرة في الاندماج فيه من جديد، حتى بعد عملية طويلة من المرافقة والدعم.

(الأناضول، العربي الجديد)