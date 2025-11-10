نتنياهو: سنفرض وقف إطلاق النار في غزة ولبنان بيد من حديد

- أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستفرض اتفاقات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة "بيد من حديد"، مؤكداً التصدي لأي تهديدات ضد إسرائيل، وذلك في سياق مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث أكتوبر 2023. - أثار تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" استياءً عالمياً، حيث تسبب بأضرار كبيرة لجيش الاحتلال، وتم تشبيه الجنود بالنازيين، مما أدى إلى انتقادات واسعة لإسرائيل. - أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو بسبب جرائم الحرب في غزة، بينما أفرجت محكمة إسرائيلية عن المدعية العسكرية السابقة يروشالمي بعد اعتقالها لتسريب الفيديو.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة "بيد من حديد"، متعهّداً بالتصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بإسرائيل".

وجاء ذلك في كلمة له بالكنيست مساء الاثنين، بعد توقيع 40 نائباً (من أصل 120) على طلب استدعاء نتنياهو لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتابع نتنياهو: "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يومياً في لبنان".

نتنياهو: تسريب فيديو التعذيب تسبب بأضرار لا توصف

وفي شأن آخر، قال نتنياهو إن تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" سيئ الصيت تسبب بـ"أضرار لا توصف" لجيش الاحتلال، وبسببه "تم تشبيه الجنود بالنازيين". وتعود قضية الفيديو إلى قيام جنود إسرائيليين بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسياً في يوليو/تموز 2024 بمعتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم. فيما جرى تسريب الفيديو في أغسطس/آب الماضي بالقناة 12 العبرية، ما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.

وزعم نتنياهو متطرقاً لتسريب الفيديو أن "فرية سدي تيمان ضد قوة 100 (حراس السجن) قبل عام ونصف سببت ضرراً لا يوصف لدولة إسرائيل وللجيش". وادعى أن "الفيديو المُعدل، الذي يُظهر على نحو مزعوم تعذيب مسلح، تم تجهيزه وتسريبه إلى القناة 12، وقد حصل على أكثر من 100 مليون مشاهدة".

وأضاف نتنياهو الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، على خلفية مسؤوليته عن جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة: "تم تشبيه جنود الجيش الإسرائيلي بالنازيين، ووجهت اتهامات لدولتنا بارتكاب جرائم حرب". وهاجم نتنياهو المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، دون تسميتها، وقال: "من كُلِّفوا بالتحقق من الحقيقة استعملوا السلطة لتحريف الحقيقة، لقد قدموا ذخيرة دعائية لأشد أعدائنا خبثاً". وقال: "ما حدث في قضية سدي تيمان يجب التحقيق فيه وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

والجمعة، أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب عن يروشالمي وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام. وكانت يروشالمي اعتقلت الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف التعذيب الذي مارسه الجنود الإسرائيليون بحق الأسير الفلسطيني.

