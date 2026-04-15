نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله، مع التركيز على حسم معركة بنت جبيل وتعزيز المنطقة العازلة في جنوب لبنان، دون التطرق لوقف إطلاق النار المحتمل. - تتزايد الضغوط الأمريكية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بقيادة مبعوثي الرئيس الأمريكي، وسط تخوفات من تنصل نتنياهو من أي اتفاق محتمل. - كشفت مصادر إيرانية عن التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة باكستانية، مع احتمالية تمديده إذا اتفقت طهران وواشنطن، بينما تنتظر لبنان تأكيدات رسمية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، إن الجيش يواصل ضرب حزب الله، وإنه على وشك حسم معركة بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

وبشأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان، قال نتنياهو إن لتل أبيب هدفين رئيسيين هما تفكيك حزب الله وإحلال سلام مستدام يتحقق من خلال القوة. وأضاف: "نحن على وشك حسم معركة بنت جبيل، معقل حزب الله. وبالتوازي أعطيت تعليمات للجيش الإسرائيلي لمواصلة تعزيز المنطقة الآمنة". دون أن يتطرق إلى وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت حاسم يتصاعد الحديث فيه عن ضغوط أميركية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب على لبنان، وسط تخوفات من تنصل نتنياهو ومحاولته إفشال أي اتفاق. وفي السياق، أفاد موقع واينت العبري، بأن هناك ضغوطا كبيرة جداً على إسرائيل للسعي إلى وقف إطلاق النار، وأنّ اللذين يدفعان باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان هما مبعوثا الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وقال الموقع إن تل أبيب "لا ترغب إطلاقاً بذلك وترى أنه ليس في مصلحتها، ولديها خطة لمواصلة القتال ضد حزب الله". وقال مسؤول مطّلع على الموضوع، إن "إسرائيل تقوم فعلياً بما تريده، ولا يوجد حالياً أي وقف لإطلاق النار، لكن الضغوط تتزايد، وقد يحدث ذلك خلال أيام، إذا خضع (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو لمطالب ترامب".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر إيرانية مطلعة مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، عن التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة"، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لا يمكن القول إن الأمر محسوم"، من دون أن تستبعد أن يقوم نتنياهو بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك". وأكدت المصادر الإيرانية أنه "اذا لم يتنصل نتنياهو، من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في لبنان خلال الساعات المقبلة لمدة أسبوع قابل للتمديد اذا اتفقت طهران وواشنطن على تمديد الهدنة".

وكانت مصادر رسمية لبنانية قد قالت لـ"العربي الجديد"، إن هناك أجواءً إيجابية حول احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، لكن لم يُبلغ لبنان رسمياً بعد بشيء. وأضافت المصادر: "مؤشرات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ربطاً بالمفاوضات الإيرانية الأميركية مرتفعة، لكن ليس هناك أي شيء محسوم بعد، ونتمنى على النازحين التروّي وانتظار تأكيدات رسمية قبل أي محاولة للعودة".