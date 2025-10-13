نتنياهو: خطة ترامب تحقق أهداف الحرب وتفتح الباب لتوسيع السلام

- خطة ترامب للسلام: أشاد نتنياهو بخطة ترامب لغزة، معتبرًا أنها تحقق أهداف الحرب وتفتح الباب لتوسيع السلام في المنطقة، واصفًا ترامب بأنه أعز صديق لإسرائيل في البيت الأبيض. - التزام بالسلام: أكد نتنياهو التزامه بالسلام، مشيرًا إلى نجاح اتفاقيات أبراهام، وأعرب عن أمله في أن تكون السنوات القادمة فترة سلام داخل وخارج إسرائيل. - إطلاق سراح المحتجزين: عبّر نتنياهو عن فرحته بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بمساعدة ترامب، رغم التحديات التي واجهتها إسرائيل خلال الحرب.

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، "تحقق جميع أهداف الحرب وتفتح الباب لتوسيع تاريخي للسلام في منطقتنا وما بعدها". وأضاف نتنياهو خلال خطاب أمام الكنيست (البرلمان) بحضور ترامب إن الأخير "هو أعز صديق لإسرائيل جلس في البيت الأبيض. لم يفعل أي رئيس أميركي أكثر من أجل إسرائيل، ولا حتى قريبا من ذلك. ستُخلّد في تاريخ شعبنا".

وتابع: "أنا ملتزم بالسلام، وسنحققه معاً. لقد فعلنا ذلك في الماضي من خلال اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع)". كما أشار إلى أنه بعد عامين من الحرب، "نأمل أن تكون السنوات القادمة وقتاً للسلام، داخل إسرائيل وخارجها. وبصفتي رئيس وزراء إسرائيل، أمدّ يدي لأولئك الذين يرغبون في صنع السلام معنا".

وبحسب رئيس الوزراء الملاحق دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، فإن "إسرائيل دفعت أثماناً باهظة خلال الحرب، لكن أعداءها باتوا يدركون الآن مدى قوتها... ويفهمون أن هجوم السابع من أكتوبر كان خطأ كارثياً". وفي تعليقه على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين اليوم، قال: "هذا يوم فرح كبير.. في بداية الحرب، وعدت بأننا سنعيد جميع الأسرى إلى ديارهم. واليوم، بمساعدة الرئيس ترامب، نحن نفي بهذا الوعد".

وقبيل الخطاب، حدث ارتباك في الأوساط الإسرائيلية بعد إعلان مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ المقررة اليوم، لبحث مستقبل اتفاق غزة، لكن سرعان ما تراجع مكتب نتنياهو وأكد أنه لن يحضر. وجاء التطور بناء على مكالمة جرت بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطلب من ترامب.

وقال ترامب في الكنيست، إنه لا يعلم سبب غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ، لكنه أكد أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أمر جيد". ورأى أن تعدد الدول التي ستحضر القمة دليل على إجماع العالم حول خطته.