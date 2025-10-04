نتنياهو: حماس ستتخلى عن سلاحها بالقوة العسكرية أو بالدبلوماسية

- وفد إسرائيلي بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يتوجه إلى مصر لبحث مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، مع تأكيد نتنياهو على إنهاء المفاوضات سريعًا وعدم التسامح مع مماطلة حماس. - مصر تستضيف اجتماعات بين وفدين من إسرائيل وحماس لبحث تبادل المحتجزين والأسرى، ضمن جهودها لإنهاء الحرب في غزة، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين. - ترامب يحث حماس على تنفيذ خطته لإنهاء الحرب بسرعة، مع تحذير من عواقب التأخير، بينما يتوجه كوشنر وويتكوف إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أن وفده التفاوضي سيتوجه إلى مصر لبحث مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال نتنياهو في كلمة متفلزة إن طاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيتوجه إلى القاهرة لبحث خطة ترامب.

وأضاف نتنياهو: "نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام معدودة ولن نتسامح مع مناورات المماطلة من جانب حماس"، وفق زعمه. وتابع: "حماس ستتخلى عن سلاحها في المرحلة الثانية وهذا سيحدث إما عبر الخيار الدبلوماسي أو عبر الخيار العسكري"، معتبراً أن حركة حماس قبلت مقترح ترامب "نتيجة الضغط السياسي والعسكري". وكشف أنه "نسق" مع الرئيس الأميركي "عملية سياسية قلبت الطاولة في غزة".

وتابع: "آمل أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من إعادة كل رهائننا (المحتجزين الإسرائيليين).. خلال عطلة عيد العرش" اليهودي التي تبدأ الاثنين في السادس من أكتوبر/تشرين الأول وتستمر أسبوعاً. وكشف أن "المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في قطاع غزة".

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، أن القاهرة تستضيف بعد غد الاثنين اجتماعات بين وفدين من إسرائيل وحركة حماس في إطار جهودها المستمرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المدمر، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين. وقالت الوزارة، في بيان، إن مصر تستضيف في 6 أكتوبر الجاري وفدين من إسرائيل وحماس، لبحث "توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين"، وفقاً للمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي "أملًا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين"، مشيراً إلى أن اللقاءات تندرج ضمن الجهود المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة، والبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تلا إعلان خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب، اليوم السبت، إنه ينبغي لحركة حماس الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلّا لا يمكن توقع ما سيحدث"، وأضاف ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لن أتهاون مع أيّ تأخير، وهو ما يعتقده الكثيرون، أو أي نتيجة تشكل فيها غزة تهديداً مجدداً. فلنُنجز هذا الأمر بسرعة".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن صهر ترامب جاريد كوشنر وموفدَه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا اليوم إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، فيما نقل موقع "واينت" العبري عن غِيرشون باسكين، أحد مهندسي صفقة شاليط والذي كان أيضاً ضالعاً في الاتصالات بشأن صفقة الأسرى الثالثة مع حماس، قوله إن ويتكوف ذكر أن الولايات المتحدة لديها خطة لنشر القوات الإسرائيلية بحيث "تسمح لحماس بتحديد مكان الأسرى وجمعهم وإعادتهم".