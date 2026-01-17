أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بياناً اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية "حاد اللهجة" ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب إعلان الأخير عن تشكيلة اللجنة الإدارية لغزة التي تضم مسؤولين من قطر وتركيا.

وجاء في البيان أن الإعلان عن تركيبة لجنة غزة الإدارية، الخاضعة لمجلس السلام، "لم تنسق مع إسرائيل وتتعارض مع سياستها". وأضاف مكتب نتنياهو أن الأخير "أوعز لوزير الخارجية جدعون ساعر إبلاغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بموقف إسرائيل".

وتعليقاً على بيان نتنياهو، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "أدعم رئيس الحكومة على بيانه المهم، فقطاع غزة لا يحتاج إلى أي لجنة إدارية تشرف على إعادة الإعمار، وإنما يحتاج إلى التطهير من (...) حماس التي ينبغي القضاء عليها، بالتوازي مع تشجيع الهجرة الطوعية واسعة النطاق، وذلك بناء لخطة ترامب الأصلية". ودعا بن غفير نتنياهو إلى "إصدار أوامر للجيش بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة هائلة، لتحقيق الهدف الجوهري: القضاء على حماس".

وتضم اللجنة الإدارية لغزة، التي يُفترض أن تدعم أنشطة حكومة التكنوقراط، أعضاء من بينهم القطري علي الذوادي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد وآخرين.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، ليل الجمعة-السبت، تركيبة "مجلس السلام" في غزة، وذلك بعد إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبدء اجتماعات اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث. وتضمن الإعلان أسماء أعضاء في المجلس التنفيذي التأسيسي لـ"مجلس السلام"، وذكر أسماء أخرى في المجلس التنفيذي لغزة الذي يُعمل على إنشائه ـ بحسب البيان ـ لدعم مكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.

وتشير خطة ترامب التي كُشف عنها أواخر العام الماضي، والتي جرى بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في غزة، إلى أن ترامب سيترأس "مجلس السلام".

وجرى رسمياً تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عضوين مؤسّسين في "مجلس السلام". كذلك سيشغل نيكولاي ملادينوف، بحسب إعلان البيت الأبيض، منصب "الممثل السامي لغزة" إلى جانب عضويته في المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، فيما عُيّن الجنرال جاسبر جيفيرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية، وآرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارَين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومية.