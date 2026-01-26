نتنياهو: المرحلة التالية في غزة نزع السلاح وليس الإعمار

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة تركز على نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح، وليس إعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة تسريع هذه الخطوة لتحقيق أهداف الحرب. - خلال جلسة في الكنيست بحضور رئيس وزراء ألبانيا، أكد نتنياهو على إعادة جميع المختطفين إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن تجريد غزة من السلاح سيتم "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، مع استمرار الضغوط العسكرية. - تتضمن خطة ترامب المكونة من 20 بندًا نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، انسحابًا إضافيًا للجيش الإسرائيلي، وبدء جهود إعادة الإعمار بتكلفة تقدر بـ70 مليار دولار.

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنّ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة لا تهدف لإعادة إعمار القطاع، بل تركز على نزع سلاحه وتجريد حركة حماس

من سلاحها. جاء ذلك في كلمة ألقاءها نتنياهو أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالتزامن مع إعلان الجيش إعادة رفات الأسير الإسرائيلي ران غفيلي من غزة.

وخلال الجلسة التي حضرها رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما الذي وصل إلى إسرائيل الأحد في زيارة رسمية، قال نتنياهو: "لقد أعدنا جميع المختطفين إلى إسرائيل، ونحن الآن في بداية المرحلة التالية، وهي نزع سلاح حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح"، وأضاف: "المرحلة التالية ليست إعادة الإعمار"، مشدداً على أنّ إسرائيل تسعى لتسريع تنفيذ هذه الخطوة لا تأجيلها، وتابع: "كلّما أسرعنا في ذلك، كلما حققنا أهداف الحرب أكثر"، وزعم أن تجريد غزة من السلاح سيجري "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، في إشارة إلى مواصلة الضغوط العسكرية، مستشهداً بتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غفيلي، وقال إنه بذلك "جرى إعادة المختطفين كافّة من داخل قطاع غزة". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتذرع طيلة الأشهر الماضية، ببقاء الجثة الوحيدة في غزة، لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة الحرب على القطاع وحصاره، ومنع المضي بمراحل الاتفاق، سواء العسكرية أو الإنسانية.

وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب المكوّنة من 20 بنداً بشأن غزة ، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، وكان ترامب أعلن منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء هذه المرحلة، ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

(الأناضول، العربي الجديد)