نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة حتى تلقي حماس سلاحها

- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها، مع تأكيده على عودة جميع الأسرى الإسرائيليين قريبًا، حيث يوجد 20 منهم أحياء و28 قتلى. - وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، وقد أكملت القوات الإسرائيلية المرحلة الأولى من الانسحاب. - ينص الاتفاق على تسليم 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء في المرحلة الأولى، مع استكمال تبادل المحتجزين والجثامين تدريجيًا بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن قوات الاحتلال ستبقى في غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حتى تلقي سلاحها.

وأضاف نتنياهو في كلمة مصوّرة أن جميع الأسرى الإسرائيليين سيعودون خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة في مقابل 28 آخرين قتلى، ومعربا عن أمله الاحتفال بـ"يوم فرح وطني" بعودة كافة المحتجزين في إطار الاتفاق مع حركة حماس.

وقال نتنياهو إنه من بين 48 أسيرا (47 أسروا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجندي قُتل عام 2014 وتحتفظ حركة حماس بجثمانه)، هناك 20 على قيد الحياة و28 قُتلوا، مؤكدا بذلك للمرة الأولى على ما يبدو مقتل أسيرين (طالب نيبالي وجندي إسرائيلي) لم تكن السلطات الإسرائيلية قد أعلنت مقتلهما سابقا.

רה"מ נתניהו בהצהרה מיוחדת על עסקת החטופים: "הבטחתי למשפחות שנחזיר את כולם בלי יוצא מן הכלל - הבטחנו ואנחנו מקיימים. היו שאמרו שלא נוכל, אני חשבתי ופעלתי אחרת. השילוב של לחץ צבאי ומדיני הוא שהביא לתוצאה"@michalresh

ووفق اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وافقت عليها حركة حماس وإسرائيل، فإن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيتم خلال 72 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف، الجمعة، إن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وبدأت مهلة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الأسرى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمياً، ظهر الجمعة، أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00. وقال الجيش في بيان، إنه "ابتداءً من الساعة 12:00، تموضعت قوات الجيش على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)". وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الجنوبية، تنتشر في المنطقة وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

وينص الاتفاق، بحسب ما ذكر مصدر فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد"، على تسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، على أن تُستكمل عملية تبادل المحتجزين والجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفقاً للمصدر، فإن تسليم المحتجزين الأحياء سيتم بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينما سيجري تسليم الجثامين بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء السكنية ومراكز المدن.

(رويترز، العربي الجديد)