نتنياهو: الحرب على إيران لم تنتهِ بعد وضرباتنا تضعف النظام

- أكد بنيامين نتنياهو أن الحرب على إيران لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن الضربات المتواصلة تضعف النظام هناك، بينما يعتقد دونالد ترامب أن الحرب انتهت إلى حد كبير. - وسائل إعلام عبرية تشير إلى أن تصريحات نتنياهو أصبحت أكثر ليونة، مع التركيز على خلق الظروف لتغيير النظام الإيراني، رغم تقرير استخباراتي أميركي يشكك في إمكانية إسقاط الحرس الثوري. - انتخاب مجتبى خامنئي كمرشد أعلى جديد، وسط تقارير عن دعم ترامب لاغتيال خامنئي إذا لم يوقف التطوير النووي، مع استمرار العمليات العسكرية حتى هزيمة العدو.

حذّر رئيس حكومة الاحتلال

، بنيامين نتنياهو، من أن الحرب على إيران "لم تنتهِ بعد"، مؤكداً أن الضربات المتواصلة "تضعف نظام الحُكم هناك". يأتي هذا في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن اعتقاده بأن الحرب ضد إيران " انتهت إلى حدّ كبير ". ونقل مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عنه قوله خلال زيارة للمركز الوطني للصحة مساء الاثنين: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم، لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن، نحن نكسر عظامهم، ولم ننتهِ بعد".

وأضاف نتنياهو: "إذا نجحنا مع الشعب الإيراني، فسنُحدث حلاً دائماً، بقدر ما يمكن أن تكون هناك أمور دائمة في حياة الأمم. سنُحدث تغييراً، ونحن بالفعل نُحدث تغييراً كبيراً في مكانة إسرائيل". وتبدو هذه التصريحات، وفق وسائل إعلام عبرية، أكثر ليونة من تلك التي أدلى بها نتنياهو في بداية العدوان الإسرائيلي - الأميركي على إيران، حين أعلن، من موقع سقوط الصاروخ الذي أسفر عن مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة آخرين في بيت شيمش قرب القدس، أن هدف العدوان هو "خلق الظروف التي تُمكّن الشعب الإيراني من استبدال نظامه".

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، قبل أيام، بأن تقريراً سرياً لمجلس الاستخبارات الوطني الأميركي، كُتب قبل أسبوع من بدء العدوان على إيران، خلص إلى أن هجوماً واسع النطاق على إيران "على الأرجح لن يؤدي إلى إسقاط الحرس الثوري". وأشار التقرير في حينه، إلى أن "احتمال حدوث تغيير جوهري في النظام الإيراني ضئيل، حتى في حال اغتيال المرشد الأعلى" علي خامنئي.

وهذا الأسبوع، جرى انتخاب مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الذي تعرض للاغتيال، ليكون المرشد الأعلى القادم لإيران. وأمس، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن ترامب قال لمستشاريه إنه سيدعم اغتيال خامنئي إذا رفض الموافقة على المطالب الأميركية، التي تشمل وقف التطوير النووي الإيراني. كما أُفيد بأن إسرائيل ستنفّذ، على الأرجح، عملية تهدف إلى اغتيال المرشد الأعلى الجديد، إذ إنها تولّت قيادة مهمة الاغتيالات في إطار العدوان، فيما لم يعلّق البيت الأبيض على التقرير.

وليل الاثنين الثلاثاء، قال ترامب إن الحرب ضد إيران ستكون "رحلة قصيرة الأمد"، مؤكداً أنّ العمليات ستستمر "إلى أن يُهزم العدو هزيمة كاملة وحاسمة"، على حد قوله. وأضاف ترامب خلال لقائه مجموعة من الجمهوريين في ناديه للغولف في دورال بولاية فلوريدا: "انطلقنا في رحلة صغيرة لأننا شعرنا بأن علينا القيام بذلك للتخلّص من بعض الأشخاص. وأعتقد أنكم سترون أنها ستكون رحلة قصيرة الأمد". وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير، معتبراً أن "أميركا متقدمة بفارق كبير عن المدة الزمنية التي قدّرتها مبدئياً بشأن إيران، والتي تراوحت بين 4 و5 أسابيع".