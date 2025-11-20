نتنياهو: التطبيع مع السعودية ممكن ونرفض قيام دولة فلسطينية

- نتنياهو يؤكد أن قيام دولة فلسطينية يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، ويبرز دور الضغط العسكري في تحرير المختطفين من غزة، مشيراً إلى أن القرارات الحاسمة تتخذ سياسياً وليس عسكرياً. - في الشأن الإقليمي، يشير نتنياهو إلى تفاهمات أمنية محتملة مع السعودية، بينما يعتبر تركيا تهديداً كبيراً، ويؤكد على أهمية الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي. - نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لفتح معبر رفح، ويشير إلى تهديد حزب الله والحوثيين، مؤكداً على سياسة إسرائيل الهجومية والمبادرة لإنهاء الاعتماد على السلاح الخارجي.

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مصوّرة نشرها موقع إسرائيلي اليوم الخميس، عن سلسلة مواقف وتفاصيل تتعلق بالملفات الإقليمية والعسكرية، بدءاً من الحرب على غزة، مروراً بالعلاقة مع الولايات المتحدة والسعودية، وصولاً إلى موقف بلاده من سورية وتركيا وإيران وحزب الله والحوثيين.

وقال نتنياهو إن قيام دولة فلسطينية "لن يحدث"، معتبراً ذلك "تهديداً وجودياً لإسرائيل"، مؤكداً أن الاتفاق الأخير "مكّن إسرائيل من إعادة جميع المختطفين تقريباً"، وأنه لا يزال يعمل على استعادة جثامين ثلاثة أسرى. وقال نتنياهو إن النقطة الحاسمة في تحرير المحتجزين كانت دخول قوات الجيش إلى مدينة غزة، مضيفاً أن الضغط العسكري "هو ما أدى إلى تحرير نحو 200 مختطف"، وأن إسرائيل "قلبت المعادلة وفرضت إملاءاتها على حماس".

وفي رسائل لافتة، أكد نتنياهو أنه هو من اتخذ قرار اقتحام غزة، رغم معارضة رئيس الأركان الذي فضّل فرض حصار بدلاً من الهجوم، مشدداً على أن "القرارات الحاسمة في الحرب يتخذها المستوى السياسي وليس العسكري". وكشف أنه عارض الجيش في معظم قراراته، لكن "القادة نفّذوا التوجيهات عندما صدرت". وأشار إلى أن إسرائيل نفّذت عمليات ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفي سورية، وفي إيران، دون إبلاغ الولايات المتحدة، قائلاً: "قلت لترامب إننا سنهاجم إيران سواء حصلنا على الضوء الأخضر أو لا".

وفي الشأن الإقليمي، قال نتنياهو إن مصلحة سورية في التوصل إلى تفاهمات أمنية أكبر من مصلحة إسرائيل، وإنه تلقى تقريراً عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أظهر أن بن سلمان لم يحصل على كل ما أراده بشأن الدولة الفلسطينية". وأضاف أنه اتصل بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد الاجتماع، وحصل منه على "تأكيد الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي". ورأى نتنياهو أن هناك "نافذة محتملة للتفاهم مع السعودية"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن تركيا تشكل تهديداً كبيراً، وأن بيع طائرات F-35 لها "بعيد جداً".

وفي ملف غزة، أعلن نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح لخروج سكان القطاع، قائلاً إن "الكرة في الملعب المصري". وعن الجبهة الشمالية، قال إن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك حزب الله، وإن التهديد الذي يشكله الحزب اليوم "مختلف تماماً عما كان عليه قبل 7 أكتوبر". أما بشأن اليمن، فأكد أنه إذا التزم الحوثيون وقف إطلاق النار، فلن تهاجمهم إسرائيل، لكنه اعتبرهم "تهديداً خطيراً". وختم نتنياهو بالقول إن إسرائيل تعمل على "إنهاء اعتمادها على السلاح الخارجي حتى من الولايات المتحدة"، وإن سياستها الآن "هجومية ومبادرة ولن تسمح لأي تهديد بأن ينمو أو يتطور".