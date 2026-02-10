نتنياهو إلى واشنطن اليوم للقاء ترامب: سنناقش المفاوضات مع إيران

- يعتزم نتنياهو خلال لقائه مع ترامب التركيز على تقييد الصواريخ الباليستية ووقف الدعم للمحور الإيراني، في سياق تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. - المحادثات ستشمل قضايا مثل قطاع غزة وخطة النقاط العشرين وقرار السماح لجهات إنفاذ القانون بالعمل في الضفة الغربية، وسط قلق من اتفاق نووي فضفاض مع إيران. - يسعى نتنياهو لإيصال رسائل حول الخطوط الحمراء الإسرائيلية، مثل منع تخصيب اليورانيوم الإيراني وفرض رقابة على برنامجها النووي، وحث الولايات المتحدة على فرض قيود على الصواريخ الباليستية.

قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيعرض خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض غداً الأربعاء، رؤية تل أبيب بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن. وأضاف نتنياهو للصحافيين، اليوم الثلاثاء، قبيل مغادرة طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب، باتجاه واشنطن: "أغادر الآن إلى الولايات المتحدة في رحلتي السابعة، للقاء الرئيس ترامب منذ انتخابه لولاية ثانية (مطلع 2025)".

ووصف علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة بأنها "استثنائية ولم يسبق لها مثيل في تاريخنا". وعن أجندة المباحثات، قال نتنياهو، وفق "الأناضول": "سنناقش عدداً من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن في المقام الأول المفاوضات مع إيران"، وأردف: "سأعرض على الرئيس رؤيتنا لمبادئ المفاوضات"، مشيراً إلى أن رؤية تل أبيب للمفاوضات هي "مبادئ مهمة ليس لإسرائيل فحسب، بل لكل من ينشد السلام والأمن في الشرق الأوسط".

وأشار بيان صادر عن ديوان نتنياهو يوم السبت، إلى أن "رئيس الوزراء يرى أن أي تفاوض (مع إيران) يجب أن يتضمن تقييد الصواريخ الباليستية، ووقف الدعم للمحور الإيراني". وحتى الآن، هذا هو اللقاء الوحيد المخطط له خلال الزيارة، ومن المتوقع أن يغادر نتنياهو عائداً إلى تل أبيب يوم الخميس.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، فإن اللقاء بين نتنياهو وترامب سيكون مغلقاً أمام التغطية الإعلامية. وسيكون الوفد المرافق لنتنياهو محدوداً نسبياً، ومن بين المشاركين، رجل الأعمال مايكل آيزنبرغ، المكلّف من قبله بملف شؤون قطاع غزة. وفي حين كان من المفترض أن يلتقي نتنياهو بترامب الأسبوع المقبل، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، قولها إن نتنياهو هو من بادر لتقديم موعد اللقاء إلى التوقيت الحالي وعدم الانتظار للموعد الأصلي، بسبب بدء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أحد المصادر أن نتنياهو يسعى للقاء ترامب "من أجل ضمان المصالح الإسرائيلية".

ورأى مصدر آخر مطّلع على اللقاء المزمع عقده، أن الزعيمين لن يُظهرا علناً أي مواجهة بشأن الخلافات بينهما. وبحسب قوله، فإن القضية الأساسية المطروحة، من منظور نتنياهو، هي على الأرجح سعيه للتأكد من أن ترامب "على الموجة نفسها" في ما يتعلق بالمطالب التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات: ليس فقط فرض قيود جوهرية على البرنامج النووي الإيراني تمنع تقدّمه نحو إنتاج سلاح، إلى جانب مطلب إخراج اليورانيوم المخصّب من أراضي إيران، بل أيضاً فرض قيود على ترسانة الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران، وتقليص مدى الصواريخ التي يُسمح لها بالاحتفاظ بها.

ووفقاً لمصادر عدة تحدثت مع الصحيفة، من المتوقع أن تتناول المحادثات بين ترامب ونتنياهو أيضاً قضية قطاع غزة، وبشكل خاص دفع خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي. يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه رئيس حكومة الاحتلال مراراً أن أي تقدّم باتجاه إعادة إعمار القطاع يجب أن يكون مشروطاً بنزع سلاح حركة حماس وسلاح القطاع. ويأتي اللقاء، أيضاً، على خلفية قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) السماح لجهات "إنفاذ القانون" التابعة للاحتلال، بالعمل في المنطقتين "أ" و"ب" في الضفة الغربية المحتلة، في مجالات مدنية، خلافاً لاتفاقيات أوسلو، وهو ما يبدو أن البيت الأبيض يعارضه، على مستوى التصريحات على الأقل.

إلى ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، لم تسمّهم، قولهم إن هناك ضغوطاً كبيرة جداً من دول عربية، وانخراطاً قوياً من المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهو مزيج يثير قلق نتنياهو. ويكمن القلق في إسرائيل في احتمال توصّل ترامب إلى اتفاق "فضفاض" مع إيران، أي اتفاق يقتصر على مسألة البرنامج النووي فقط، من دون رقابة حقيقية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتخشى تل أبيب، أن مثل هذا الاتفاق قد يقطع الطريق عليها، بحيث يصبح من الصعب جداً على إسرائيل العمل داخل إيران في حال وجود اتفاق بين واشنطن وطهران. وفي مثل هذا الوضع، لن يتمكن نتنياهو أيضاً من مهاجمة ترامب علناً، وذلك بسبب التقدير الكبير الذي يحظى به في إسرائيل، باعتباره من أفضل الأصدقاء الذين كان لهم وجود في البيت الأبيض على الإطلاق.

وخلال فترة الاتفاق النووي في عهد ترامب، على سبيل المثال، في ولايته السابقة، لم تُقدم إسرائيل على أي عمل داخل إيران، وفقاً للتقرير العبري، رغم أنها هدّدت بالتحرك وأوضحت أنها غير ملتزمة بالاتفاق. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في هذا السياق: "هناك خشية من أن الأمور تتجه نحو اتفاق لا يصبّ في مصلحتنا. هذا ليس تفاوضاً يجريه ويتكوف وكوشنر مع الإيرانيين. هناك أيضاً الأتراك في الصورة، وكذلك قطر والسعودية ومصر. هناك الكثير من اللاعبين الذين يؤثرون في ترامب. نحن نخشى أن يتبلور اتفاق لن يكون جيداً من منظور إسرائيل، وهذا مقلق".

ويأمل نتنياهو في أن يتمكّن في اللقاء الثنائي المغلق، من إيصال هذه الرسائل إلى ترامب، وعرض الخطوط الحمراء الإسرائيلية عليه: اتفاق ينزع من إيران حق التخصيب، صفر تخصيب لليورانيوم، إخراج كل اليورانيوم المخصّب الموجود داخل إيران، إعادة فرض رقابة حقيقية وفعّالة، إضافة إلى تطبيق وسائل إشراف ومتابعة. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يتحدث نتنياهو مع الرئيس الأميركي عن خطر الصواريخ الباليستية، الذي تروّج له تل أبيب، وتعتبرها قضية تُقلقها بدرجة كبيرة، بينما ترى أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من الجانب الأميركي، ولذلك تحثّ الولايات المتحدة على فرض قيود على الصواريخ الباليستية الإيرانية لمنع طهران من امتلاك قدرة على إلحاق ضرر بالغ بإسرائيل.