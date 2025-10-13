نتنياهو إلى قمة شرم الشيخ بعد اتصال مع السيسي بحضور ترامب

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

سيحضر قمة شرم الشيخ التي ستُعقد في وقت لاحق اليوم، والتي يشارك فيها أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت الرئاسة في بيان عبر "فيسبوك": "تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً تلفونياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تحدث أيضاً مع السيد الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأشارت الرئاسة إلى أن نتنياهو وعباس سيشاركان في قمة السلام من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به. وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) قالت من جهتها، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصل إلى إسرائيل في وقت سابق اليوم، سيصطحب معه نتنياهو، إلى قمة شرم الشيخ للسلام الإقليمي. وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية من جانبها، عن أن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور ترامب، بعد سنوات مع القطيعة بين الجانبين.

وفي القمة التي يستضيفها ترامب والسيسي، من المتوقع أن يُشارك قادة كثر من دول عربية وإسلامية لا توجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية معها. وتُعد القمة مبادرة سياسية هي الأهم على الإطلاق منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة، ومن شأنها حسبما رجّحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تمهد لترتيبات قد تفضي لتسوية سياسية جديدة في القطاع والمنطقة برمتها.

وتغيب حركة حماس، التي تُعتبر طرفاً رئيسياً في اتفاق غزة، عن قمة شرم الشيخ، إذ أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس، أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار اليوم الاثنين في شرم الشيخ بمصر، بل سيقتصر الأمر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين". وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى، مساء أمس الأحد، موافقة رسمية من مصر للمشاركة في القمة. وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد ممارسة ضغوط فلسطينية مكثفة على جميع الأطراف العربية المعنية، بهدف ضمان حضور القيادة الفلسطينية في القمة والمساهمة في مناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالأوضاع في غزة.