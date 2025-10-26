نتنياهو: أمننا بيدنا وسنحدّد القوات التي لا نقبل بوجودها في غزة

- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستقرر بشكل حصري الدول المشاركة في القوة الأمنية الدولية المزمع نشرها في غزة، مع رفضه لمشاركة تركيا، وهو ما لاقى قبولاً من الولايات المتحدة. - أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن القوة الأمنية يجب أن تتكون من دول تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها، مع اقتراح مشاركة جنود من أذربيجان وإندونيسيا. - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جهود الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، مع استعداد قطر لإرسال قوات حفظ سلام إذا لزم الأمر.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنّ "إسرائيل وحدها" ستقرر أيّاً من الدول سيسمح لها بالانضمام إلى القوة الأمنية الدولية التي من المقرر نشرها في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف نتنياهو، الذي يعارض مشاركة تركيا في هذه القوات، في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء: "نتحكم في أمننا، وأوضحنا للقوى الدولية أن إسرائيل ستحدّد القوات غير المقبولة بالنسبة لنا، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها وسنستمر في التصرف بها".

وتابع نتنياهو: "هذا، بالطبع، مقبول من الولايات المتحدة، وفقاً لما عبّر عنه كبار ممثليها في الأيام القليلة الماضية"، في حين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، إن المسؤولين الأميركيين يتلقون مقترحات بشأن استصدار قرار محتمل من الأمم المتحدة أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعدّدة الجنسيات في غزة، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستناقش في قطر اليوم الأحد.

وكان روبيو قد قال، الجمعة الماضي، خلال زيارته لإسرائيل، إن القوة الأمنية الدولية التي ستنشر في غزة يجب أن تتكون من دول "تشعر إسرائيل بارتياح لها". وأضاف روبيو من مركز التنسيق العسكري المدني في كريات غات جنوب إسرائيل أنّ "هناك دولاً عدة اقترحت المشاركة (...) ينبغي أن تكون إسرائيل مرتاحة مع هؤلاء الأشخاص أو الدول".

ويأتي ذلك فيما أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الجمعة، بأن واشنطن وافقت على طلب دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم نشر جنود أتراك في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أنه بعد معارضة إسرائيل وجود جنود أتراك من المتوقع أن يشكّل جنود من أذربيجان وإندونيسيا القوة الأساسية لـ"قوة الاستقرار الدولية" في غزة، بحسب خلاصة المحادثات بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الماضية. ومن المتوقّع أن تضم القوة عشرات الآلاف من الجنود.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم أمس، خلال توقف طائرته في قطر قبل أن تكمل مسارها إلى ماليزيا، إنّ جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، وإن قوة دولية ستُنشر في القطاع قريباً. وأضاف ترامب للصحافيين رداً على سؤال عن الوضع في غزة: "يجب أن يكون هذا سلاماً مستداماً"، مؤكداً أن قطر "ستكون على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إذا تطلب الأمر ذلك"، في إشارة إلى دور الدوحة المحوري في المسار الدبلوماسي القائم.

