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نتنياهو أثناء توجهه إلى واشنطن: ملف إيران في صدارة الأولويات

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القدس المحتلة

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 16:03 (توقيت القدس)
نتنياهو مع زوجته قبل مغادرته إلى واشنطن، 27 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
نتنياهو وزوجته قبل مغادرتهما إلى واشنطن، 27 يوليو 2026 (لقطة شاشة)
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- يزور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يتصدر ملف إيران أولويات الزيارة، بهدف حماية أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام.
- تأتي الزيارة في ظل تراجع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
- يسعى نتنياهو أيضًا لتقديم العزاء برحيل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وسط توتر العلاقات مع ترامب بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

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"أبدأ المهمة بهدف واحد واضح وهو ضمان أمن وقوة ومستقبل دولتنا"

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبيل مغادرته إلى واشنطن اليوم الاثنين إن ملف إيران سيتصدر أولويات زيارته التي سيلتقي خلالها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفيما لم يدل نتنياهو -على غير العادة- بأي تصريح للصحافيين، قال في بيان مصور وهو يقف مع زوجته، سارة، إلى جانب طائرته "أنا في طريقي إلى واشنطن للقاء صديقنا، الرئيس دونالد ترامب. هذا هو لقائي الثامن معه منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثانية، وهو أكثر لقاء لي مع أي زعيم دولي آخر. إنه لشرف عظيم، ولكنه أيضًا مسؤولية جسيمة". 

وأضاف نتنياهو "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، مع وضع إيران في صدارة الأولويات. بالطبع، هدفنا هو حماية أمننا وتوسيع دائرة السلام من حولنا. أبدأ هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن وقوة ومستقبل دولتنا العزيزة إسرائيل".

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وأشار رئيس الوزراء الصادرة بحقه مذكرات اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، إلى أنه يزور واشنطن لهدف آخر يتمثل في تقديم العزاء برحيل من وصفه "الصديق الوفي لي ولدولة إسرائيل"، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وتأتي زيارة نتنياهو في ظل تراجع حدة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد نحو أسبوعين من الضربات المتبادلة، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت التهدئة وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد. وهذه الزيارة الأولى لنتنياهو إلى واشنطن بعد توتر العلاقات مع ترامب على خلفية توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي، وما تبعها من تطورات على الساحة اللبنانية.

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