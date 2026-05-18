نتائج انتخابات "فتح": مروان البرغوثي في الصدارة وهذه أبرز المفاجآت

- أعلنت حركة "فتح" نتائج انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، حيث بلغت نسبة التصويت 94.64% في الساحات الأربع. تنافس 59 عضواً على 18 مقعداً في اللجنة المركزية و450 عضواً على 80 مقعداً في المجلس الثوري. - اكتسح مروان البرغوثي الانتخابات بحصوله على أعلى الأصوات، يليه ماجد فرج في المركز الثاني، بينما ترسخ وجود ياسر محمود عباس في اللجنة المركزية، مما يعزز شرعية حركة فتح كحزب حاكم. - النتائج قابلة للطعن حتى يوم الثلاثاء، وقد شهدت الانتخابات مفاجآت بارزة في ترتيب الفائزين.

أعلنت رئاسة المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"، عصر اليوم الاثنين، النتائج الرسمية غير النهائية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة. وأوضحت رئاسة المؤتمر، في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، أن نسبة التصويت في الساحات الأربع (رام الله، غزة، لبنان، القاهرة) بلغت 94.64%. وبلغ عدد أعضاء المؤتمر 2595، بينما تنافس 59 عضواً على 18 مقعداً في اللجنة المركزية، و450 عضواً على 80 مقعداً في المجلس الثوري.

وأشارت إلى أن النتائج المعلنة قابلة للطعن ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم، وحتى يوم غد الثلاثاء. وكانت أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" قد انطلقت يوم الخميس الماضي، واستمرت حتى مساء السبت، فيما نشرت الأسماء بشكل غير رسمي أمس الأحد.

وأكدت النتائج الرسمية لانتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح" اكتساح القائد الفتحاوي الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي القائمة بأعلى الأصوات، فيما تضمنت النتائج الأولية مفاجآت أخرى، بعدما برز نجم رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، الذي حصد المركز الثاني، في الوقت الذي ترسّخ وجود ياسر محمود عباس عضواً في اللجنة المركزية، ليحظى بشرعية حركة فتح، الحزب الحاكم للسلطة الفلسطينية.

وفيما يلي نتائج انتخابات اللجنة المركزية للمؤتمر العام الثامن لحركة فتح: