نتائج المؤشر العربي 2025 في 15 بلداً عربياً

تقييم المستجيبين للوضع السياسي في بلدانهم بحسب نتائج استطلاعات المؤشر عبر السنوات
- هل يقبل العرب أن تعترف بلدانهم بإسرائيل؟
رفض 87% من المستجيبين أن تعترف بلدانهم بإسرائيل، مقابل 6% أفادوا أنهم يقبلون اعتراف بلدانهم بإسرائيل. واشترط نصف الذين وافقوا على الاعتراف أن يجري إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وعلى الرغم من موجة اتفاقات التطبيع الأخيرة التي عقدت مع الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسودان، فإن نسبة الذين وافقوا على الاعتراف بإسرائيل انخفضت في مؤشر عام 2025 درجتين مئويتين مقارنة بنتائج مؤشر عام 2022، وأصبحت أقرب إلى عام 2020. وبلغت أعلى نسبة رفض للاعتراف بإسرائيل في ليبيا والأردن بنسبة 96%، و95% على التوالي، تليهما الكويت 94%، ثم فلسطين 91%، ولبنان 89%، والمغرب وقطر 89% لكل منهما.
ويلاحظ في نتائج هذا الاستطلاع تغيرات جوهرية في آراء بعض البلدان المستطلعة، كان أبرزها السودان، إذ انخفضت نسبة المؤيدين للاعتراف بإسرائيل إلى 7% بعد ثبات استمر منذ عام 2013 لغاية 2022 وكان يراوح بين 13% و23% كما هو الحال في استطلاع عام 2016. وكذلك انخفضت نسبة المؤيدين للاعتراف بإسرائيل في المغرب من 20% في عام 2022 بعيد توقيع اتفاق السلام إلى 6% في استطلاع عام 2025. في حين ارتفعت نسبة الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل في الكويت إلى 94% بعدما كانت 85% في عام 2022.
اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو اعتراف بلدانهم بإسرائيل في استطلاعات المؤشر عبر السنوات
اتجاهات الرأي العامّ العربي نحو اعتراف بلدانهم بإسرائيل بحسب بلدان المستجيبين
وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بمجموعة من العوامل والأسباب، يرتبط معظمها باستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وبالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لإسرائيل. وتشير الأسباب التي أوردها المستجيبون بوضوح إلى أنه ليس من المنتظر أن يتغير الموقف من الاعتراف بإسرائيل ما دامت هذه الطبيعة الاستعمارية قائمة، وهي الأسباب ذاتها التي ذكرها الرأي العام في الاستطلاعات السابقة.
الأسباب التي أوردها المستجيبون المعارضون للاعتراف بإسرائيل في استطلاعات المؤشر العربي منذ عام 2014 (% من مجموع المستجيبين)
|
سنة الاستطلاع
الأسباب/ المستجيبون المعارضون
|
2024/2025
|
2022/ 2023
|
2019/2020
|
2017/
2018
|
2016
|
2015
|
2014
|
لأنها دولة استعمار واحتلال واستيطان في فلسطين
|
31.5
|
36.6
|
33.7
|
31.7
|
27.0
|
24.5
|
23.4
|
لأنها كيان يتعامل مع العرب بعنصرية وكراهية
|
5.0
|
5.2
|
5.9
|
6.3
|
8.2
|
10.3
|
12.2
|
بسبب عدائها لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة
|
2.7
|
3.7
|
4.1
|
3.4
|
3.3
|
4.7
|
11.5
|
لأن الاعتراف إلغاء للفلسطينيين وحقوقهم وتسليم بشرعية ما فعلته بالشعب الفلسطيني
|
6.0
|
3.6
|
4.8
|
5.3
|
5.8
|
5.6
|
7.5
|
لقيامها بتشتيت الفلسطينيين واستمرارها في اضطهادهم وقتلهم
|
9.1
|
6.5
|
6.8
|
8.3
|
8.1
|
6.9
|
5.5
|
معارضون لأسباب دينية
|
2.3
|
5.1
|
6.7
|
6.6
|
5.2
|
3.3
|
4.9
|
تهدد وتزعزع أمن المنطقة واستقرارها
|
3.0
|
3.6
|
3.6
|
3.4
|
3.2
|
3.4
|
2.5
|
دولة توسعية تسعى للهيمنة أو احتلال بلدان في العالم العربي وثرواته
|
13.3
|
9.0
|
9.4
|
10.1
|
13.0
|
13.0
|
2.4
|
لا تحترم الاتفاقات والمعاهدات
|
1.5
|
1.8
|
1.6
|
1.6
|
2.1
|
2.4
|
2.3
|
لأنها دولة إرهابية وتدعم الإرهاب
|
6.6
|
7.0
|
7.6
|
7.4
|
7.6
|
10.4
|
1.2
|
احتلالها للأراضي السورية خلال الأشهر الماضية
|
0.1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
تحتل الجولان
|
0.1
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
لا وجود لدولة إسرائيل
|
0.3
|
0.2
|
2.3
|
1.1
|
0.6
|
0.3
|
3.4
|
لم يورد أسبابًا لمعارضة الاعتراف
|
5.5
|
2.5
|
1.9
|
1.6
|
1.8
|
0.6
|
10.2
|
مجموع المعارضين للاعتراف بإسرائيل
|
87.1
|
84.3
|
88.2
|
86.8
|
85.9
|
85.4
|
87.0
|
موافقون على الاعتراف بإسرائيل
|
6.0
|
7.5
|
6.2
|
7.9
|
9.5
|
8.9
|
6.0
|
لا أعرف/ رفض الإجابة (% من جميع المستجيبين)
|
6.9
|
7.9
|
5.6
|
5
|
5
|
6
|
7
|
المجموع الكلّي
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
100
- الحرب الإسرائيلية على غزة
تعامل مواطنو المنطقة العربية مع الحرب على غزة ولبنان على أنها أمر يمسهم بشكل مباشر، إذ أفاد 87% أنهم يشعرون بضغط نفسي بسبب الحرب على غزة ولبنان. وذكر 70% من المستجيبين أنهم يتابعون أخبار الحرب على غزة، مقابل 28% قالوا إنهم لا يتابعون. واختار مستجيبو المنطقة العربية جنوب أفريقيا وبنسبة 15% عند سؤالهم من خلال سؤال مفتوح عن أكثر البلدان في العالم التي اتخذت موقفًا هو الأفضل تجاه الفلسطينيين أثناء الحرب، تلتها إسبانيا وإيران بنسبة 7% لكل منهما.
وعبر 83% من مواطني المنطقة العربية عن أن ما قامت به جنوب أفريقيا من رفع قضية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قد رفع روحهم المعنوية واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح. وفي هذا السياق، أيّد 70% من المواطنين العرب أنه على حكوماتهم أن تطور علاقاتها مع جنوب أفريقيا. واعتبر 83% من مواطني المنطقة العربية اعتبروا أن اعترافات بلدان من أميركا اللاتينية وأوروبية بفلسطين أمر إيجابي.
المستجيبون الذين يشعرون بالضغط النفسي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ولبنان
- الدول الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي
الدول الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي في استطلاعات المؤشر عبر السنوات
|
سنة الاستطلاع
الدول الأكثر تهديدًا
|
2024/ 2025
|
2022/ 2023
|
2019/ 2020
|
2017/ 2018
|
2016
|
2015
|
2014
|
2012/ 2013
|
2011
|
إسرائيل
|
44
|
38
|
37
|
39
|
41
|
45
|
42
|
52
|
51
|
الولايات المتحدة
|
21
|
21
|
29
|
28
|
27
|
22
|
24
|
21
|
22
|
إيران
|
6
|
7
|
12
|
10
|
10
|
10
|
9
|
6
|
4
|
دول عربية
|
4
|
5
|
5
|
7
|
5
|
5
|
5
|
3
|
2
|
روسيا
|
1
|
3
|
1
|
2
|
3
|
1
|
--
|
--
|
--
|
دول أوروبية
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
--
|
دول أخرى
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0.3
|
1
|
أخرى
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0.1
|
--
|
0.2
|
لا يوجد مصدر تهديد
|
1
|
15
|
2
|
4
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0.4
|
لا أعرف/ رفض الإجابة
|
19
|
7
|
11
|
8
|
9
|
12
|
17
|
15
|
19
|
المجموع
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
- مصاد تهديد أمن المنطقة واستقرارها
وبخصوص تهديد سياسات بعض القوى لأمن المنطقة واستقرارها، أظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق بما يقارب الإجماع، وبنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة العربية واستقرارها. وتَوافق 77% من الرأي العامّ على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. وهذا يُظهر أنّ الرأي العامّ يرى أن سياستي إسرائيل والولايات المتحدة هما المصدران الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها. وعبّر 53% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية و48% أن السياسات الروسية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها.
المستجيبون الذين يعتقدون أن بعض سياسات القوى الدولية الإقليمية تهدد أمن المنطقة واستقرارها
تقييم الرأي العام لمؤسسات الدول ولأداء الحكومات
تُظهر نتائج المؤشّر تباينًا في مستويات ثقة المواطنين العرب بمؤسّسات دولهم؛ إذ تسجّل الثقة مستويات مرتفعة، ولا سيّما تجاه مؤسّسة الجيش والأمن العام والقضاء، في حين تبدو الثقة بسلطات الدولة التنفيذيّة والتشريعيّة أقلّ من ذلك. وتأتي المجالس التشريعيّة (النيابيّة) في صدارة المؤسّسات التي حازت أدنى مستويات الثقة.
- مدى ثقة المواطنين بمؤسّسات دولهم الرئيسة (المعدّل العامّ للمجتمعات التي شملها الاستطلاع)
- كيف قيم الرأي العام أداء الحكومات؟
يُظهر المؤشر انقسامًا في الرأي العام حيال أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية والسياسات الاقتصادية، في مقابل ميل واضح نحو السلبية عند تقييم عدد من السياسات العامة والخدمات. كما يكاد الرأي العام العربي يُجمع على انتشار الفساد المالي والإداري في بلدان المنطقة؛ إذ أفاد 84% من المستجيبين بأنه منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 11% قالوا إنه غير منتشر على الإطلاق.
وفي ما يتصل بتطبيق القانون، أفاد 40% من المستجيبين بأن دولهم تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 37% أنها تطبقه مع محاباة بعض الفئات وتمييزها لمصلحتها، في حين اعتبر 18% أنها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وأعرب مستجيبو بلدان المشرق، بنسب أعلى من الأقاليم الأخرى، عن اعتقادهم بأن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس. اتجاهات الرأي العام نحو مدى انتشار الفساد المالي والإداري بحسب استطلاعات المؤشر عبر السنوات
اتّجاهات الرّأي العامّ نحو مدى تطبيق الدّولة للقانون بالتّساوي بين النّاس بحسب استطلاعات المؤشر عبر السنوات
بصرف النظر عن السياسات الحكومية القائمة ومدى اتفاقك أو اختلافك معها، أيٌّ من العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك بالنسبة إلى الدولة في بلدك؟
أيّ العبارات التالية أقرب إلى وجهة نظرك بالنسبة إلى الحكومة في بلدك؟
القسم الثالث: اتّجاهات الرأي العامّ نحو الديمقراطية
قدم مواطنو المنطقة العربية تعريفاً "ذا محتوى" للديمقراطية، إذ بلغت نسبتهم 83%. وقد عرف 34% من مواطني المنطقة العربية الديمقراطية بأنها ضمان الحريات السياسية والمدنية، وأفاد 20% منهم أن الديمقراطية هي ضمان المساواة والعدل بين المواطنين، فيما ركز 14% على إنشاء نظام ديمقراطي، أي الجانب المؤسسي للنظام الديمقراطي (تداول السلطة والرقابة والفصل بين السلطات). وعرف 6% الديمقراطية بأنها ضمان الأمن والاستقرار، في حين عرفها 5% بأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وترفض أغلبية مواطني المنطقة العربية مقولات ذات محتوى سلبي عن الديمقراطية، إلا أنها منقسمة في رأيها حول مقولة إن "مجتمعنا غير مهيأ لممارسة النظام الديمقراطي". وتؤيد أغلبية الرأي العام النظام الديمقراطي بنسبة 68%، مقابل معارضة 20%. وتظهر البيانات أن نسب مؤيدي الديمقراطية متقاربة عبر الأعوام المتتالية منذ أول استطلاع في عام 2011.
وتعتبر أغلبية المستجيبين أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة لبلدانهم، بتوافق 67%، مقارنة بأنظمة أخرى، وترفض أغلبية الرأي العام نظام الحكم السلطوي، ونظاما سياسيا يتولى فيه الحكم العسكريون، والأنظمة التنافسية التي تقتصر على أحزاب بعينها سواء أكانت هذه الأحزاب دينية أم غير دينية، وكذلك النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب سياسية. ويقبل 50% من المستجيبين في المنطقة العربية وصول حزب سياسي لا يتفقون معه إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، مقابل 41% أفادوا أنهم لا يقبلون ذلك. وقد سجلت أعلى هذه النسب في إقليم وادي النيل والمغرب العربي، وأقلها في إقليم المشرق العربي.
مؤيّدو بعض المقولات عن النظام السياسي الديمقراطي، ومعارضوها
مؤيّدو مقولة: "إنّ النظام الديمقراطي وإنْ كانت له مشكلاته، هو أفضل من غيره من الأنظمة"، ومعارضوها، في استطلاعات المؤشر عبر السنوات