نتائج المؤشر العربي 2025 في 15 بلداً عربياً

- أظهرت نتائج المؤشر العربي 2025 تبايناً في تقييم الأوضاع السياسية والأمنية في 15 بلداً عربياً، حيث أفاد 63% من المستجيبين بأن مستوى الأمان جيد، و55% قيّموا الوضع السياسي بشكل إيجابي، بينما رفض 87% الاعتراف بإسرائيل. - أظهرت النتائج أن 87% من العرب يشعرون بضغط نفسي بسبب الحرب على غزة ولبنان، و83% أيدوا خطوات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مع اعتبار إسرائيل والولايات المتحدة الأكثر تهديداً لأمن المنطقة. - 83% من العرب لديهم تعريف إيجابي للديمقراطية، و68% يؤيدون النظام الديمقراطي، لكن 84% أشاروا إلى انتشار الفساد، مع قدرة محدودة على انتقاد الحكومات وتقييم الديمقراطية بعلامة 6.2 من 10.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اليوم الثلاثاء عن نتائج المؤشر العربي 2025 الذي نفّذه في 15 بلداً عربياً، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، إضافة إلى سورية التي نفّذ المركز أول استطلاع من هذا النوع فيها منذ سقوط النظام. والمؤشر هو استطلاع دوري يحافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011، ويهدف إلى الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشمل الاستطلاع الميداني 40130 مستجيباً ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. ونُفِّذ في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى أغسطس/آب 2025. ويُعدّ، في دورته التاسعة، أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية، من حيث حجم العيّنة ومحاوره وعدد البلدان التي يغطيها. وشارك في تنفيذه 1000 باحث وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 413 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من مليون كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.

واعتُمدت العيّنة العنقودية الطبقية (في المستويات) المتعدّدة المراحل، المنتظمة والموزونة ذاتيًّا والمتلائمة مع الحجم، في جميع الاستطلاعات التي نُفّذت في البلدان المشمولة بالاستطلاع. وقد أُخذ في الحسبان المستويات التالية: الحضر والريف، والتقسيمات الإدارية الرئيسة في كلّ بلدٍ مستطلَعَة آراء مواطنيه، بحسب الوزن النسبي الخاص بكلّ مستوى من مستويات جميع سكان البلد؛ فيكون لكلّ فرد في كلّ بلد مستطلَعَة آراء مواطنيه احتمالية متساوية في أن يكون واحدًا من أفراد العيِّنة، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3% في جميع البلدان التي نُفِّذ فيها الاستطلاع. وقد صُمِّمت العيِّنة، بطريقة يمكن من خلالها تحليل النتائج على أساس الأقاليم والمحافظات والتقسيمات الإدارية الرئيسة في كلّ مجتمع من المجتمعات التي شملها الاستطلاع.

عدد المستجيبين في استطلاع المؤشر العربي منذ إطلاقه

وتغطي بيانات المؤشّر طيفًا واسعًا من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، بما يشمل تقييم الأوضاع العامة في البلدان العربية، ونظرة المواطنين إلى مؤسسات الدولة وأداء الحكومات، ومستوى الثقة بهذه المؤسسات، إضافةً إلى اتجاهات الرأي العام إزاء قضايا الديمقراطية، وقيم المواطنة، والمساواة، والمشاركة المدنية والسياسية. كما تتضمن هذه الدورة محاور تفصيلية تستعرض مواقف المواطنين في المنطقة العربية من القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، والصراع العربي–الإسرائيلي، إلى جانب تقييمهم لسياسات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة، واتجاهاتهم نحو الشعوب العربية والبلدان التي تُعدّ أكثر تهديدًا لأمن البلدان العربية.

وأظهرت نتائج المؤشّر تباينًا في تقييم المواطنين العرب للأوضاع السياسية والأمنية في بلدانهم. ففي ما يتعلق بالوضع الأمني، أفاد 63% من المستجيبين بأن مستوى الأمان في بلدانهم جيّد أو جيّد جدًّا، مقابل 34% رأوا أنه سيّئ أو سيّئ جدًّا، فيما عبّرت أغلبية المستجيبين في السودان وسورية وفلسطين عن تقييم سلبي لمستوى الأمان في بلدانهم. أما الوضع السياسي، فقد قيّمه 55% من المستجيبين على أنه إيجابي، مقابل 38% وصفوه بالسلبي، مع شبه توافق بين مستجيبي دول الخليج على إيجابية الوضع السياسي في بلدانهم، مقارنةً بنسب أقل في بقية البلدان العربية.