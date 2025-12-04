- صادق رئيس الوزراء العراقي على نتائج التحقيق في هجوم حقل كورمور للغاز، الذي نفذته عناصر خارجة عن القانون باستخدام طائرتين مسيّرتين، مما أبرز التحديات الأمنية في إقليم كردستان. - أوصت اللجنة التحقيقية بإجراءات لحماية الحقل، مثل تعزيز التنسيق الأمني وتزويده بمنظومات دفاع جوي، لكن حكومة الإقليم تشكك في فعالية هذه الإجراءات لعدم محاسبة المنفذين. - يُعتبر حقل كورمور جزءاً مهماً من خطة إنتاج الكهرباء في الإقليم، والهجوم يثير تساؤلات حول تورط مليشيات مسلحة وقدرة الحكومة على منع تكرار الاعتداءات.

أعادت المصادقة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على نتائج التحقيق في الهجوم الأخير على حقل كرومور للغاز في محافظة السليمانية، ملف الهجمات المتكررة إلى الواجهة، وسط تساؤلات عن فرص المحاسبة وحدود قدرة الحكومة على منع تكرارها رغم كشف المنفذين، حيث أبدت حكومة إقليم كردستان العراق عدم اطمئنانها للإجراءات الرامية إلى منع الاعتداءات.

الهجوم الذي وقع في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بواسطة طائرتين مسيّرتين انطلقتا من مناطق شرقي قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين، تسبب بدمار واسع في حقل كرومور وأخرجه عن العمل، وهو الاعتداء الحادي عشر الذي يستهدف الحقل. ويمثل إعلان نتائج التحقيق بالهجوم الأخير، تأكيداً رسمياً للطابع الداخلي للهجوم، كما ذهبت إليه تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أيام، حين وصف الاعتداء بأنه "عمل إرهابي داخلي تُعرَف تفاصيله في كل مرة، لكن من دون أن تعلن نتائجه للناس أو تستكمل إجراءات المحاسبة القانونية".

ووفقاً لبيان أصدره صباح النعمان، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، منتصف ليلة أمس الأربعاء، فإنّ "نتائج التحقيق كشفت أنّ الهجوم قد نُفّذ بواسطة طائرتين مسيّرتين، إحداهما أصابت الحقل، والأخرى سقطت خارجه، حيث جرى تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة، إذ انطلقت الطائرتان من جهة جنوب حقل كرومور من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو".

وأكد المتحدث العسكري "التوصل إلى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية، وأنه بعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة".

وأضاف النعمان أنّ "اللجنة أوصت بعدة إجراءات لحماية الحقل ستقوم بها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة الإقليم، تتضمن إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق محافظة صلاح الدين، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة، والإيعاز إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفوءة".

وتابع قائلاً إنّ "من بين التوصيات تعزيز قنوات التواصل الاستخباري وتطويرها بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم، وقيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع حكومة الإقليم بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته، وفرض إجراءات مشددة لاستخدام الطائرات المسيّرة بأنواعها ونقلها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة".

وعلى الرغم من المصادقة على النتائج والتوصيات، إلا أنّ إقليم كردستان العراق لا يبدو مطمئناً لإجراءات منع الاعتداءات، وقال مسؤول رفيع في حكومة الإقليم اشترط عدم ذكر اسمه، إنّ "اللجان التحقيقية في كل الهجمات تكشف الجهة المنفذة مع حقائق خطيرة، لكن لا يكون هناك أي محاسبة قانونية، الأمر الذي يجعل من ضمانات عدم تكرير الهجوم ضعيفة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنه "حتى التوصيات الأمنية، ستأخذ وقتاً في حال تنفيذها. وقد لا تنفذ". وأشار إلى أنّ "الإقليم يريد ضمانات حقيقية، تتمثل بإبعاد الفصائل المسلحة عن مناطق الإقليم، وأن يكون الملف الأمني تحت إدارة قوات البشمركة في المناطق المحيطة بالحقول النفطية، فضلاً عن توفير الدفاعات الجوية"، متهماً حكومة بغداد بأنها "تماطل دائماً ولا تقدّم أي ضمانات حقيقية".

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسن سرجار محمود، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدم تحديد الجهة التي يتبع لها منفذو الهجوم على حقل كرومور تعني أنّ المتورط هو مليشيا مسلحة ضمن الحشد الشعبي". وأكد محمود أنّ المعلومات التي يمتلكونها تؤكد أن الجماعة المتورطة بالهجوم الأخير وباقي الهجمات بالطائرات المسيرة على حقول النفط والغاز في إقليم كردستان منذ شهر يوليو/ تموز الماضي ولغاية الآن، مليشيا مسلحة منضوية ضمن الحشد الشعبي، وتستخدم مقدرات الدولة وإمكاناتها التي تخصصها للحشد في تلك الاعتداءات"، معتبراً عدم إعلان الجهة يؤكد المعلومات التي بحوزتهم، قائلاً في هذا الصدد: "هل المتورطون بلا تنظيم أو جماعة؟ بالتأكيد كلا، إذن لماذا لم تعلن عنهم الحكومة، هل يعقل أنهم توصلوا إلى الأفراد ولم يتوصلوا إلى الجماعة الكبيرة التي ينتمون إليها، والتي أمرتهم قيادتها بهذه الهجمات؟"، محذراً من أنّ عدم الكشف عن الحقيقة الكاملة "يؤسس لهجمات أخرى بالمستقبل".

الباحث في الشأن السياسي العراقي، أمير الدعمي، علّق على نتائج التحقيق، مبدياً عدم قناعته بكشف الحقائق ومحاسبة الجهة المنفذة، وتساءل في تدوينة له على منصة إكس، أمس الأربعاء: "من الخارجون عن القانون؟ ومن الجهة التي وراءهم"، متسائلاً أيضاً: "ما الجديد بالنتائج!".

فسر الماء بعد الجهد بالماء !!

من هم الخارجين على القانون ومن هي الجهة التي ورائهم !!!



شنو الجديد !!! — Ameer aldaami (@AldaamiAmeer) December 3, 2025

ويمثل حقل كورمور العمود الفقري لبرنامج حكومة الإقليم الهادف إلى إنتاج كهرباء مستقرة على مدار 24 ساعة، ليس فقط لمدن كردستان، بل أيضاً للمحافظات المجاورة في العراق، في إطار خطة لزيادة الاعتماد على الغاز المحلي وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. وقد أحدث الهجوم انتكاسة مباشرة لهذا البرنامج رغم عودة الحقل للعمل.