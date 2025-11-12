نتائج الانتخابات العراقية | ائتلاف السوداني يتصدر في 8 محافظات

- تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني في ثماني محافظات، منها بغداد والنجف وكربلاء، بينما تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى وأربيل، وتحالف تصميم في البصرة. - في الأنبار، تصدر حزب تقدم، وفي السليمانية، جاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المقدمة، بينما في ديالى، تصدرت منظمة بدر، وفي بابل وكركوك، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية والاتحاد الوطني الكردستاني على التوالي. - النتائج أولية وغير قابلة للطعن حتى الإعلان النهائي، مع توقع مشاورات مكثفة لتشكيل الكتلة الكبرى برلمانياً وتجنب الأزمات السابقة.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء لاختيار أعضاء البرلمان السادس في البلاد، مؤكدة تصدر الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ثماني محافظات هي: بغداد، والنجف، والقادسية، وكربلاء، والمثنى، وميسان، وذي قار، وبابل.

وقال أعضاء المفوضية، في مؤتمر صحافي، إنّ "ائتلاف الإعمار والتنمية (ائتلاف السوداني) جاء أولاً في بغداد، تلاه حزب تقدم (بزعامة محمد الحلبوسي

)، ثم دولة القانون (ائتلاف نوري المالكي ) في المرتبة الثالثة، ثم تحالف قوى الدولة (بزعامة عمار الحكيم)، وحلت خامساً حركة صادقون، تلاها تحالف عزم، ثم منظمة بدر سابعاً، وحل ثامناً تحالف السيادة، وتاسعاً ائتلاف الأساس العراقي، ثم حركة حقوق، بعدها حزب الحسم الوطني، تلاه تحالف أبشر يا عراق، ثم تحالف خدمات، بعده حزب إشراقة كانون، تلاه الفاو زاخو، ثم حزب البديل، تلاه العمق الوطني، ثم حزب المنقذون".

وفي محافظة نينوى، حل الحزب الديمقراطي الكردستاني أولاً، تلاه حزب تقدم، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية، وبعده "نينوى لأهلها"، ثم تحالف عزم، وبعده حزب الحسم الوطني، ثم منظمة بدر، تلاها تحالف السيادة، ثم اتحاد أهل نينوى، والمشروع العربي في العراق، ثم الهوية الوطنية، وتحالف القضية الأيزيدية، والجماهير الوطنية، وتحالف نينوى أولاً، ثم الحدباء الوطني، وائتلاف مدنيون، وائتلاف الأساس العراقي، وأخيراً الجيل الجديد.

وفي محافظة أربيل، تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم الاتحاد الوطني الديمقراطي، تلاه تيار الموقف الوطني، ثم الجيل الجديد، بعده الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ثم جماعة العدل الكردستانية. أما في البصرة، فحل أولاً تحالف تصميم، ثم حركة صادقون، تلاه ائتلاف الإعمار والتنمية، بعده دولة القانون، ثم تحالف قوى الدولة الوطنية، ثم حركة حقوق، ومنظمة بدر، وتحالف أبشر يا عراق، وتجمع الفاو زاخو، وائتلاف الأساس العراقي، وأخيراً تحالف خدمات.

وفي محافظة الأنبار، تصدر حزب تقدم، تلاه "الأنبار هويتنا"، ثم تحالف قمم، وتحالف عزم، وبعده تحالف السيادة، ثم التفوق، والحسم الوطني، وتحالف القيادة. وفي محافظة القادسية، حل ائتلاف الإعمار والتنمية أولاً، تلاه دولة القانون، ثم منظمة بدر، وحركة صادقون، وبعدها تحالف قوى الدولة الوطنية، وتحالف خدمات، ثم إشراقة كانون، وأبشر يا عراق، وائتلاف الأساس العراقي، وحركة حقوق.

وفي السليمانية، حل الاتحاد الوطني الكردستاني أولاً، ثم التيار الوطني، وبعده الجيل الجديد، فالحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجماعة العدل الكردستانية، وأخيراً جبهة شعبنا. وفي صلاح الدين، تصدر حزب تقدم، وحل ثانياً ائتلاف الإعمار والتنمية، وثالثاً تحالف عزم، ثم الجماهير الوطنية، وتحالف صلاح الدين الموحد، وتحالف شراكتنا في صلاح الدين، وتحالف الحسم الوطني، والتفوق، والسيادة.

وفي النجف، حل ائتلاف الإعمار والتنمية أولاً، تلاه تحالف قوى الدولة، ثم حركة صادقون، وبعدها تحالف خدمات، وأبشر يا عراق، وائتلاف الأساس الوطني. وفي دهوك، تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني، ثم تيار الموقف الوطني، وبعده الجيل الجديد. وفي كربلاء، حل ائتلاف الإعمار والتنمية أولاً، تلاه دولة القانون، ثم إشراقة كانون، والأساس العراقي، وحركة صادقون، وتحالف قوى الدولة، وأبشر يا عراق.

وفي واسط، تصدر تحالف "واسط الأجمل بالخدمات"، تلاه دولة القانون، ثم ائتلاف الإعمار والتنمية، فحركة صادقون، وتحالف قوى الدولة الوطنية، ومنظمة بدر. وفي المثنى، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولاً، تلاه دولة القانون، ثم حركة صادقون، وتحالف قوى الدولة، وائتلاف الأساس العراقي. وفي ميسان، تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية، تلاه منظمة بدر، ثم دولة القانون، وبعدها حركة صادقون.

وفي ذي قار، جاء ائتلاف الإعمار والتنمية في المركز الأول، تلاه دولة القانون، ثم حركة صادقون. وفي كركوك، تصدر الاتحاد الوطني الكردستاني، تلاه حزب تقدم، ثم الجبهة التركمانية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والتحالف العربي، وتحالف عزم. وفي ديالى، تصدرت منظمة بدر، تلاها حزب تقدم، ثم تحالف السيادة، وبعده حركة صادقون، وتحالف عزم. أما في بابل، فحل أولاً ائتلاف الإعمار والتنمية، تلاه حركة صادقون، ثم دولة القانون، وبعدها إشراقة كانون.

وأكدت المفوضية أن "النتائج أولية وغير قابلة للطعن، وبالإمكان الطعن بعد إعلان النتائج النهائية ليتم النظر فيها بشكل قانوني"، مشيرة إلى أن "عملنا كان حيادياً ومهنياً ووقفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن عمليات العد والفرز جاءت مطابقة للنتائج الإلكترونية بنسبة 100%". ومع انتظار الإعلان النهائي للنتائج خلال الأيام المقبلة، تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، التي يُتوقع أن تشهد مشاورات مكثفة لتشكيل الكتلة الكبرى برلمانياً، وسط مؤشرات على أن المشهد السياسي العراقي مقبل على جولة جديدة من التحالفات والتفاهمات المعقدة، في محاولة لتفادي تكرار الأزمات التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة.