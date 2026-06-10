- فاز غراهام بلاتنر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية مين، رغم الفضائح التي لاحقته، لمواجهة الحاكمة الجمهورية سوزان كولينز في سباق حاسم هذا الخريف. - في نيفادا، اختار الديمقراطيون آرون فورد لمنافسة الحاكم جو لومباردو، بينما أظهر الجمهوريون في كارولاينا الجنوبية ولاءهم لترامب بدعم مرشحيه المفضلين. - رغم انتكاسة دعم ترامب في أيوا، عاد بقوة بفوز مرشحيه في كارولاينا الجنوبية ونيفادا، حيث تأهلت باميلا إيفيت لجولة الإعادة وفاز مرشحوه في انتخابات مجلس النواب.

فاز غراهام بلاتنر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية مين، لمواجهة المرشحة الجمهورية وحاكمة الولاية الحالية سوزان كولينز، في واحد من أهم السباقات الانتخابية في البلاد هذا الخريف وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

في الانتخابات التمهيدية الأخرى التي جرت أمس الثلاثاء، اختار الديمقراطيون في ولاية نيفادا آرون فورد، المدعي العام للولاية، لمنافسة الحاكم جو لومباردو، مما عزز المنافسة في سباق محموم على منصب حاكم ولاية متأرجحة رئيسية. وأظهر الجمهوريون في ولاية كارولاينا الجنوبية ولاءهم للرئيس ترامب، بدعمهم لمرشحيه المفضلين في سباق مجلس الشيوخ.

وجاء فوز بلاتنر الذي يترشح لأول مرة، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ويمتلك مزرعة صغيرة لتربية المحار، رغم سلسلة فضائح لاحقته في معظم حملته الانتخابية، من بينها منشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقات مسيئة للنساء والاغتصاب، ووشمًا يشبه رمزًا نازيًا قام بتغطيته لاحقًا بوشم جديد. ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، جاءت أحدث هذه الفضائح الأسبوع الماضي، عندما صرّحت ثلاث نساء كنّ على علاقة به بأنه انخرط في سلوكيات مُريبة تجاههن.

تقارير دولية خرائط ترامب وعناد الديمقراطيين تخيّم على الانتخابات التمهيدية

في الحزب الجمهوري، وعلى الرغم من أن دعم ترامب يعتبر معيارًا ذهبيًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إذ يكاد يضمن الفوز، إلا أن سجله شهد انتكاسة نادرة الأسبوع الماضي عندما خسر المرشح الذي دعمه في انتخابات حاكم ولاية أيوا الانتخابات التمهيدية للحزب. لكن، وفق الصحيفة، عاد ترامب أمس الثلاثاء إلى سابق عهده حيث فاز مرشحوه الذين دعمهم في انتخاباتهم، أو تأهلوا إلى جولة الإعادة، أو تقدموا على منافسيهم في انتخابات لم تُحسم نتائجها بعد. ففي الانتخابات التمهيدية الجمهورية لمنصب حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية، تصدرت نائبة الحاكم باميلا إيفيت، المدعومة من ترامب، السباق وتأهلت إلى جولة الإعادة مع آلان ويلسون، المدعي العام للولاية، الذي كان يلاحقها عن كثب. وفي ولاية نيفادا، فاز اثنان من ثلاثة مرشحين لمجلس النواب دعمهم ترامب (كاري باك ومارتي أودونيل) في انتخاباتهم التمهيدية. أما المرشح الثالث، فكانت النتائج متقاربة للغاية بحيث لم تُحسم صباح الأربعاء.

وفي ولاية داكوتا الشمالية، تمكنت النائبة جولي فيدورشاك من صدّ منافستها في الانتخابات التمهيدية بسهولة، بفضل دعم ترامب. وتجنب ليندسي غراهام الإحراج الذي قد يترتب على جولة إعادة، بعد فوزه بدعم من ترامب عن ولاية كارولاينا الجنوبية.