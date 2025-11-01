نتائج أولية تمنح سامية صولحو حسن الفوز بانتخابات الرئاسة في تنزانيا

- حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 95% من الأصوات، وسط احتجاجات عنيفة ودامية اجتاحت البلاد. - قُتل نحو 700 شخص خلال الاحتجاجات، وفقًا لحزب "تشاديما" المعارض، بينما نفت الحكومة التنزانية استخدام القوة المفرطة، وأكدت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. - دعا حزب "تشاديما" إلى وقف العنف واحترام العدالة الانتخابية، مطالبًا بتشكيل حكومة انتقالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت نتائج أولية أذاعها التلفزيون الرسمي حصولها على 95% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة والدامية التي اجتاحت البلاد. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الساعات المقبلة، ويعقب ذلك إقامة حفل أداء اليمين بشكل سريع، السبت، بحسب التلفزيون الرسمي ووفقًا لمراسل وكالة "فرانس برس"، الذي نقل المعلومات عبر الهاتف بسبب استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في تنزانيا. وأضاف المراسل: "لقد فازت بأكثر من 95% في كل دائرة انتخابية".

وقُتل نحو 700 شخص في تنزانيا خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلن حزب "تشاديما" المعارض، اليوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الحزب جون كيتوكا: "حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلًا، وفي موانزا أكثر من 200. وبإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل". وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس بأنّ لدى السلطات معطيات عن أعداد مماثلة.

في المقابل، نفى وزير خارجية تنزانيا محمود ثابت كومبو، في مقابلة بثتها قناة الجزيرة الجمعة، "أيّ استخدام مفرط للقوة" ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. وفيما أقرّ بوجود "جيوب عنف" في مختلف أنحاء البلاد، قال الوزير التنزاني: "لم يُسجل أي استخدام مفرط للقوة"، وأضاف: "لم أرَ هذه الوفيات الـ700، وليست لدينا أي أرقام تتعلق بأي وفيات في البلاد".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص، لكن كيتوكا أكد أنّ إحصاءات حزب "تشاديما" جمعتها شبكة من أعضاء الحزب جالوا في المستشفيات والعيادات الصحية "لإحصاء الجثث"، وقال: "رسالتنا إلى الحكومة هي: توقفوا عن قتل متظاهرينا. أوقفوا وحشية الشرطة. احترموا إرادة الشعب، وهي العدالة الانتخابية"، مضيفاً: "لم تجر أي انتخابات على الإطلاق. نحتاج إلى حكومة انتقالية لتمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة".

