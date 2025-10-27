نتائج أولية تظهر فوز رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بولاية رابعة

- أُعيد انتخاب الحسن واتارا رئيسًا لساحل العاج لفترة رابعة بعد تقدمه الكبير في الانتخابات الرئاسية، حيث أقر منافسه جان لوي بيلون بالهزيمة وهنأ واتارا على الفوز. - واجه بيلون صعوبة في الحصول على دعم الحزب الديمقراطي لساحل العاج، الذي يتزعمه تيجان تيام، مما أثر على فرصه في الانتخابات التي جرت دون اضطرابات كبيرة. - رغم الهدوء النسبي في الانتخابات الحالية، إلا أن الذاكرة الشعبية ما زالت تحمل ذكريات الأزمات الدموية التي رافقت انتخابات 2010 و2020.

أظهرت نتائج أولية، اليوم الاثنين، إعادة انتخاب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا لفترة ولاية رابعة. وأقر وزير التجارة السابق في ساحل العاج جان لوي بيلون في بيان، أمس الأحد، بالهزيمة أمام الرئيس الحالي الحسن واتارا في الانتخابات الرئاسية، إذ أظهرت نتائج أولية تقدم واتارا بفارق كبير في كثير من الدوائر.

وكان بيلون واحداً من أربعة مرشحين من المعارضة في السباق أمام واتارا، النائب السابق للمدير العام لصندوق النقد الدولي الذي ترشح لانتخابه من جديد لولاية رابعة. ولم ينجح بيلون في مسعى الحصول على دعم حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي لساحل العاج، الذي يتزعمه تيجان تيام، الرئيس التنفيذي السابق لبنك (كريدي سويس)، والذي حُكم بعدم أهليته للترشح في انتخابات السبت في أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم.

وقال بيلون في بيانه: "تضع النتائج الأولية الرئيس الحالي السيد الحسن واتارا في الصدارة وتعلنه فائزاً في هذه الانتخابات الرئاسية"، مقدماً التهنئة لواتارا (83 عاما). وكان واتارا المرشح الأوفر حظاً في المنافسة التي جرت من دون حدوث اضطرابات كبيرة.

وتقترن الانتخابات الرئاسية في ذهن العديد من سكان ساحل العاج بالاضطرابات والتوتر بعد الأزمات الخطيرة التي رافقت انتخابات 2010 و2020 وأسفرت عن سقوط ثلاثة آلاف قتيل و85 قتيلاً على التوالي. وهذه السنة، قتل أربعة أشخاص، بينهم دركي، في كمين قرب أغبوفيل جنوبي البلاد. وصباح السبت، أُبلغ عن بعض الحوادث، بينها قطع طرق في جنوب البلاد وغربها، ولكن لم تحدث أي اضطرابات كبيرة في مراكز الاقتراع، التي كان بعضها شبه فارغ في المناطق التي سبق أن شكّلت معاقل للمعارضة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)