نبيل فهمي يتسلّم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

- تسلم نبيل فهمي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط، حيث عقد اجتماعاً مع الأمناء العامين المساعدين لبحث الأولويات المستقبلية وتطوير العمل في مختلف القطاعات. - وقع فهمي مراسلات رسمية لقادة الدول العربية ووزراء الخارجية، تضمنت تقييمات للأوضاع العربية ومقترحات لتعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي. - نبيل فهمي، دبلوماسي مصري ووزير خارجية سابق، شغل مناصب دبلوماسية بارزة، منها سفير مصر في الولايات المتحدة واليابان، وعميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة.

تسلم نبيل فهمي مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، خلفاً لأحمد أبو الغيط الذي انتهت فترة ولايته، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقرّ الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمناء العامين المساعدين، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها.

وعقب مراسم التسلّم والتسليم، تلقى الأمين العام للجامعة العربية إحاطات من مسؤولي الأمانة العامة حول بعض المستجدات في الملفات السياسية، كما عقد اجتماعاً مع الأمناء العامين المساعدين، لبحث الأولويات خلال المرحلة المقبلة، ومنهجية وسير العمل في مختلف القطاعات.

ووقع فهمي أولى مراسلاته الرسمية الموجهة إلى قادة الدول العربية، لتوجيه الشكر والتقدير على الثقة التي أولوه إياها، كما وقع خطابات إلى وزراء الخارجية العرب، متضمنة تقييماً للأوضاع العربية، ومقترحات لتمكين العالم العربي والجامعة العربية من التصدي للتحديات القائمة، وتطويرها وإصلاحها، فضلاً عن تعزيز جهود البناء الاقتصادي والاجتماعي.

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ونبيل فهمي دبلوماسي مصري شغل منصب وزير الخارجية من يوليو/تموز 2013 إلى يونيو/حزيران 2014، وقبلها منصب سفير مصر في الولايات المتحدة (1999 - 2008) وفي 29 مارس/آذار 2026، أُعلن عن اختياره أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

وُلد نبيل فهمي في نيويورك في 5 يناير/ كانون الثاني 1951، وكان والده إسماعيل فهمي وزيراً لخارجية مصر في عهد الرئيس أنور السادات من عام 1973 إلى عام 1977، واستقال أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.

حصل نبيل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء والرياضيات عام 1974 ودرجة الماجستير في الإدارة من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1976. وكان عضواً في الوفد المصري لمؤتمر مدريد للسلام 1991، وسفيراً لمصر لدى اليابان من سبتمبر/ أيلول 1997 إلى سبتمبر/ أيلول 1999، وعضواً ورئيساً للمجلس الاستشاري بالأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح 2001.

في أغسطس/آب 2009، عُيّن نبيل فهمي عميداً لكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، حتى اختياره وزيراً للخارجية بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، خلال الفترة الانتقالية برئاسة عدلي منصور.

(قنا، العربي الجديد)