ناشط يهودي يترشح للكونغرس الأميركي متعهداً بوقف الدعم لإسرائيل

- أعلن كاميرون كاسكي ترشحه لانتخابات الكونغرس 2026 عن الدائرة الثانية عشرة في منهاتن، مركزاً على وقف الدعم الأميركي لإسرائيل ووقف الإبادة في غزة، منتقداً نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. - كاسكي، الناجي من حادثة باركلاند ومؤسس "مسيرة من أجل حياتنا"، يترشح ضمن 10 ديمقراطيين، ويواجه منافسة من جاك شلوسبرغ، حفيد جون كينيدي، الذي يرفض تبرعات لجان العمل السياسي. - يربط كاسكي نشاطه ضد الأسلحة بمعارضته للمساعدات العسكرية لإسرائيل، داعياً لحجب المساعدات وتنظيم حملة إنسانية، مع التركيز على الرعاية الصحية الشاملة وتنظيم الذكاء الاصطناعي.

أعلن الناشط اليهودي الديمقراطي الاشتراكي كاميرون كاسكي ترشحه لانتخابات الكونغرس لعام 2026 عن الدائرة الثانية عشرة في منهاتن، أغنى دوائر ولاية نيويورك وأكثرها كثافة بالسكان اليهود، سعياً لخلافة النائب الديمقراطي جيري نادلر، الداعم البارز لإسرائيل والذي يستعد لاعتزال العمل السياسي. ويخوض كاسكي السباق ببرنامج انتخابي يقوم على وقف الدعم الأميركي لإسرائيل، متعهداً بالتصويت ضد إرسال أي تمويل أو أسلحة إليها، بما في ذلك الأنظمة الدفاعية، وبالعمل على وقف الإبادة الجماعية في غزة. كذلك وجّه انتقادات شديدة لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ولنفوذها في الساحة السياسية الأميركية.

ونجا كاسكي، البالغ من العمر 25 عاماً، من حادثة إطلاق النار في مدرسة باركلاند عام 2018، وشارك في تأسيس مجموعة "مسيرة من أجل حياتنا" التي تدعو إلى قوانين أكثر صرامة للحد من انتشار الأسلحة. ويترشح ضمن 10 مرشحين ديمقراطيين حتى اللحظة للفوز بمقعد النائب الديمقراطي في هذه الدائرة التي تصوّت للديمقراطيين، وحال فوزه بالانتخابات التمهيدية فمن المنتظر فوزه بمقعد الدائرة. كذلك يترشح على الدائرة نفسها جاك شلوسبرغ، وهو حفيد الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي وابن ابنته كارولين كينيدي، الذي كتب على صفحته أن حملته "حركة مدعومة من المواطنين" وأنه يسعى لإصلاح واشنطن، وأعلن رفضه تلقي تبرعات لجان العمل السياسي للشركات.

وفي بيان على موقع حملته الانتخابية، ربط كاسكي نشاطه ضد الأسلحة النارية المصنعة في الولايات المتحدة بمعارضته للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وكتب: "بصفتي ناجياً من حادث إطلاق نار في مدرسة، بدأت حياتي بالتحرك لوضع حد للمذابح ضد الأطفال والأبرياء. إذا انتُخِبتُ فسأصوت ضد إرسال أموال أو أسلحة إلى إسرائيل، سواء دفاعية أو غير ذلك، كذلك سأصوت لفرض عقوبات على إسرائيل والإمارات العربية لدورهما المستمر في دعم الإبادة الجماعية في غزة والسودان".

وأكد أنه بصفته يهودياً لن يسمح "باستغلال الاضطهاد الديني ذريعة لارتكاب إبادة جماعية وعنف استعماري ضد الفلسطينيين أو أي شخص آخر"، مضيفاً أن "دولة إسرائيل ليست ملاذاً آمناً لليهود، وليست منارة للاستقرار أو الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإنما هي نتيجة مباشرة لمشروع استعماري ومصالح شركات تضع المواطنين عمداً في الخطر من خلال تصعيد الصراعات الإقليمية"، وأن تصرفات دولة إسرائيل "تعرض اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر من خلال ربط أفعالها العنيفة والمروعة بوجودنا".

وانتقد كاسكي امتلاك أعضاء في الكونغرس أسهماً في شركات تصنيع الأسلحة التي تبيع السلاح لإسرائيل، ودعم المشرعين لصفقات أسلحة بمليارات الدولارات، ووجّه انتقادات حادة للوبي المؤيد لإسرائيل والمنظمات التي تنفق مبالغ طائلة من أجل اختيار سياسيين يعملون لمصلحة الحكومة الإسرائيلية اليمينية. وقال: "بينما يكافح الأميركيون لتوفير ثمن البقالة ورعاية الأطفال اللازمة لإعالة أسرهم، فإننا نرسل مليارات الدولارات لوضع الرصاص في البنادق التي تطلق النار على الأطفال المنتظرين في طوابير للحصول على المياه النظيفة. لا ينبغي إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على إطلاق النار على الأطفال في رؤوسهم من قبل القناصة. يجب علينا حجب المساعدات عن إسرائيل وتنظيم أكبر حملة مساعدات إنسانية في التاريخ". كذلك دعا في برنامجه إلى برنامج رعاية صحية شاملة للجميع، واتخاذ تدابير لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وإلغاء إدارة الهجرة والجمارك.

وتعد هذه الدائرة الانتخابية في منهاتن الأغنى في نيويورك، ويعد جيري نادلر أقدم عضو يهودي في الكونغرس، ويشغل مقعده في مجلس النواب منذ 2001، وأعلن أخيراً أنه لن يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، وذلك بعد 25 عاماً من العمل في الكونغرس. ويُعد أحد أشد المؤيدين لإسرائيل، ورغم ذلك فقد انتقد قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس بسبب توقيته. وفي العام الماضي، أصدر بياناً اعتبر فيه نتنياهو "أسوأ زعيم يهودي في التاريخ منذ أكثر من 2000 عام"، وعبّر عن دعمه لحل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان في سلام. كذلك عارض سابقاً حرب العراق، وصوت في 2015 لرفع العقوبات عن إيران. وحصل في السابق على تمويل من لجنة العمل الأميركية الإسرائيلية "إيباك" بنحو 259 ألف دولار.

وانتقل كاسكي، الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، إلى نيويورك للالتحاق بجامعة كولومبيا، لكنه ترك الدراسة لاحقاً، وهو يقيم الآن في هذه الدائرة الانتخابية. وخلال انتخابات منصب عمدة مدينة نيويورك، دعم بشدة زهران ممداني، ووجّه انتقادات حادة لمنافسه أندرو كومو وللداعمين له. وحال انتخابه سيكون أصغر عضو في الكونغرس، متجاوزاً الرقم القياسي الذي حققته النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي انتُخبت بسنّ 29 عاماً في 2018. وقال كاسكي إنه استلهم نجاح حملة زهران ممداني لمنصب عمدة مدينة نيويورك، وإنه يشارك قيمه الاشتراكية الديمقراطية، رغم أنه ليس عضواً في فرع المنظمة الديمقراطية الاشتراكية.