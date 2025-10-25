ناشطون من "أسطول الصمود" يعرضون تجاربهم في "محكمة غزة" بإسطنبول

- شهدت الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول مشاركة ناشطين من "أسطول الصمود"، حيث تحدثوا عن تجاربهم في كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة، برئاسة البروفيسور ريتشارد فولك. - أكدت الناشطة سميّة سناء بولات على أهمية المقاومة المدنية ضد إسرائيل، بينما شددت ياسمين أجار على التضامن الإنساني في مواجهة الظلم في غزة. - أوضحت الأستاذة بيني غرين أن "محكمة غزة" تهدف لجمع الأدلة ضد الإبادة الجماعية في غزة وحشد المجتمع الدولي ضد جرائم الاحتلال والفصل العنصري.

شهدت أعمال اليوم الثالث من الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، السبت، جلسة جانبية تحدّث فيها ناشطون من "أسطول الصمود" عن تجاربهم خلال محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة. و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة، أُسِّست في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على يد أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب ما وصفته بـ"إخفاق المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وعُقدت أعمال اليوم الثالث للجلسة الختامية في قاعة "جميل بيرسل" بجامعة إسطنبول، برئاسة المقرّر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور ريتشارد فولك، وتناولت قضايا "التواطؤ والنظام الدولي والمقاومة والتضامن". وضمن الأنشطة الجانبية، أقيمت جلسة بعنوان "أسطولا الصمود والحرية – أصوات الناشطين"، تحدّث فيها ناشطون كانوا على متن سفن ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر حصار غزة، والتي قالت المبادرة إن إسرائيل احتجزتها بشكل غير قانوني واعتقلت الناشطين على متنها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي 1 أكتوبر/ تشرين الأول، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر نفسه. كما هاجم، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، 11 سفينة ضمن "أسطول الحرية" لكسر الحصار، واعتقل ناشطين على متنها ورحّلهم إلى بلدانهم.

وقالت سميّة سناء بولات، إحدى ناشطات أسطول الصمود العالمي، التي عادت إلى تركيا بعد احتجازها في المياه الدولية، إن عملهم كان مهماً للغاية لأنها رحلة شارك فيها أفراد من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أنّهم اضطروا إلى تنظيم أسطول الصمود العالمي لأن الدول لم تقم بدورها لإنهاء ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفة: "لقد هددتنا إسرائيل مراراً في بداية رحلتنا".

وتابعت: "لا ينبغي أن تقتصر المقاومة المدنية على إسرائيل فحسب، بل يجب أن تستمر تجاه الدول المتواطئة أيضاً. فعندما ننظر إلى الأمم المتحدة، نرى أنه لا يحدث أي تقدم على الأرض إذا رفضت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن قبول أي شيء". وأشارت إلى أنّ إسرائيل "تقتل المدنيين دون ردع، متحديةً العالم برمّته"، مؤكدةً شهادتها على "كافة أصناف الموت" التي تطاول الأطفال في غزة.

بدورها، أشارت الناشطة ياسمين أجار، التي كانت على متن سفينة "مادلين" المنطلقة من ميناء كاتانيا الإيطالي، إلى أهمية التضامن الإنساني أمام المآسي، وقالت: "عندما يتحد الناس، لا يهمّ العِرق أو الدين أو أي شيء آخر. فغزة ليست قضيتي الخاصة، بل قضية الإنسانية، ولهذا السبب انطلقنا في سفن أسطول الصمود إلى غزة". وشدّدت على ضرورة عدم السكوت عن الظلم في غزة وأهمية الانتفاض ضده، مضيفة: "أطفال غزة إخوتي وأخواتي، وأمهاتهم أمهاتي. يجب أن نواصل المقاومة برفع صوتنا عالياً".

وقال الناشط مجيد بهجيفان إنهم تعرضوا لهجمات بطائرات مسيّرة أثناء رحلتهم البحرية لكسر الحصار، وإن بعض الأشخاص أُصيبوا نتيجة الهجوم. وأشار إلى اعتقال ناشطين على سفن أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن جنوداً إسرائيليين قالوا لهم مراراً أثناء الاعتقال إنهم "يكرهون الأتراك". أما الناشط محمد فاتح سنان فقال إنه انضمّ إلى أسطول الصمود العالمي لأن فلسطين كانت دائماً حاضرة في تفاصيل حياته، مؤكداً استعداده للانضمام إلى مبادرات جديدة مماثلة. ولفت إلى أنه كان هناك فلسطينيون في السجن الذي اعتُقل فيه، "وربما كان بعضهم سجيناً فيه منذ عشر سنوات أو عشرين سنة". يُذكر أنّ الجلسات الختامية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول انطلقت الخميس، ومن المرتقب أن تعلن قرارها الأحد.

كذلك، قالت بيني غرين، الأستاذة الأسترالية في كلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية، إن هدف "محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول هو "جمع الأدلة وتحريك المجتمع الدولي". جاء ذلك في حديث لـ"الأناضول"، على هامش الجلسة الختامية. وأضافت غرين: "لا تكمن أهمية هذه المحكمة في تقييمها للإبادة الجماعية في غزة من منظور القانون الدولي، بل من منظور الضمير الأخلاقي العالمي".

وأكدت أن المحكمة لا تترتب عليها أي عواقب قانونية، وأن هدفها الأساسي "إنشاء أرشيف شامل للأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل من خلال جمع شهادات الشهود والأطباء والصحافيين والأكاديميين. وأردفت الأكاديمية: "لا نناقش ما إذا كان ما يحدث في غزة والضفة الغربية يُشكّل إبادة جماعية. نحن نقبل ونعلم بالفعل أنها إبادة جماعية". ولفتت إلى أن المحكمة تهدف أيضاً إلى "حشد المجتمع المدني العالمي".

وتابعت: "تظاهر ملايين الناس في العالم ضد جرائم الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل". وأكملت: "نحن لا نتجاهل القانون الدولي. لقد أخفق النظام القانوني الدولي إخفاقاً ذريّاً مع الأسف". وبالتزامن مع جلسات المحكمة، تُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

(الأناضول)