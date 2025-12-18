ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في بريطانيا يواجهون خطر الموت

حذر أقرباء وأنصار ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، الخميس، من "خطر آني" على حياة عدد منهم بعد أسابيع من بدئهم إضرابا عن الطعام، مطالبين باجتماع طارئ مع الحكومة. وهذا أكبر إضراب عن الطعام منسق لموقوفين في السجون البريطانية منذ عقود، بحسب أقرباء السجناء.

وباشر ثمانية ناشطين تراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما معتقلين بانتظار محاكمتهم لتنفيذهم تحركات باسم مجموعة "بالستاين أكشن" (التحرك من أجل فلسطين)، المصنفة إرهابية في بريطانيا، إضرابا عن الطعام مطالبين خصوصا برفع الحظر عن مجموعتهم. وبدأ اثنان منهم التحرك قبل 47 يوما في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني وانضم الستة الآخرون إليهم في الأسابيع التالية.

وعلق ناشطان إضرابهما عن الطعام، فيما قرر ثالث يعاني من داء السكري تناول الطعام ليوم من أصل اثنين، ما يترك الخمسة الباقين في حال الخطر الشديد. وقالت إيلا مولسديل، قريبة الناشطة قاصر زهرة، خلال مؤتمر صحافي في لندن: "اليوم هو اليوم الـ47. كل يوم بعد اليوم الـ35 يعتبر مرحلة حرجة وخطيرة من الجوع".

وأضافت أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما خسرت 13% من وزنها خلال سبعة أسابيع ونقلت مرتين إلى المستشفى. وحذر جيمس سميث، طبيب الطوارئ في نظام الضمان الصحي البريطاني، من أنه "بهذه الوتيرة، فإن المضربين عن الطعام يموتون".

وصنفت الحكومة العمالية البريطانية في يوليو/تموز مجموعة "بالستاين أكشن" منظمة إرهابية بعد قيام أفراد فيها باقتحام قاعدة لسلاح الجو البريطاني. ووجهت التهمة إلى بعض المضربين عن الطعام الذين ينددون بالحرب الإسرائيلية على غزة، لضلوعهم في هذا العمل.

ويؤكد أقرباؤهم أن هذا أكبر إضراب منسق عن الطعام في السجون البريطانية منذ إضراب معتقلي الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية عام 1981 والذي أودى بحياة عشرة أشخاص، من بينهم الناشط بوبي ساندز. وقالت رحمة أوكسا، شقيقة توتا أوكسا المضربة عن الطعام منذ 40 يوما، إن "الدولة تركتهم يموتون، وهذا ما تفعله من جديد". لكن أقرباءهم أفادوا بأنهم قد يقبلون بوقف إضرابهم عن الطعام إذا ما حصلوا على موعد للقاء وزير العدل ديفيد لامي. ووجه نحو 800 من مؤيديهم، بينهم العديد من الأطباء، رسالة، الخميس، إلى وزير العدل ومسؤولين في الحكومة للإعراب عن قلقهم.

(فرانس برس)