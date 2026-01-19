ناشطون: قتلى وجرحى برصاص عناصر "قسد" في الحسكة والرقة شرقي سورية

- تصاعدت التوترات في محافظتي الحسكة والرقة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" إعدامات ميدانية وقطعت الكهرباء عن الأحياء العربية، مما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم مدنيون وأطفال. - في ظل هذه الأحداث، طلبت "قسد" من سكان بعض القرى إخلاء منازلهم لتحويلها إلى مقرات عسكرية، مما دفع قبيلة البكارة في دير الزور لإعلان النفير العام ضد "قسد" بعد ارتكابها مجزرة بحق مدنيين. - في الرقة، قُتل وأصيب عشرات الأشخاص برصاص قناصين من "قسد"، وسط محاولات لعرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال تصعيد العنف ضد المدنيين.

قال ناشطون في محافظتي الحسكة والرقة شمال شرقي سورية، إن عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أقدموا على قتل مدنيين في المحافظتين خصوصا مع حلول ساعات المساء، وذلك بعد ساعات قليلة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في دمشق بين قيادة المليشيا والحكومة السورية.

وذكر الناشطون عبر صفحات محلية مثل "الرقة تذبح بصمت" و"مراسل الشرقية" أن عناصر من قسد نفذوا إعدامات ميدانية بحق من شارك في الاحتفالات أو المظاهرات المؤيدة للحكومة، فيما جرى قطع التيار الكهربائي عن الأحياء العربية داخل مدينة الحسكة وتطويقها من قبل عناصر قسد، وسط محاصرة حي النشوة استعدادا لاقتحامه من جانب المليشيا. كما قتل الشاب مؤيد القيشان برفقة شابٍ آخر، إثر إطلاق النار عليهما من قبل دورية عسكرية تابعة لـ"قسد" في الحي نفسه.

وأوضح الناشطون أن عناصر المليشيا قاموا بتصفية أبناء حسين عليوي الجحلان في قرية العشرة بمنطقة جبل عبد العزيز غرب الحسكة. كما استهدف عناصر المليشيا قرية تل مجدل المجاورة ما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال، وسط حملة مداهمات واسعة في حي حوش الباعر بمدينة الحسكة.

كما أكدت مصادر من قرى عين الحارة وعب الشوك الواقعة في محيط جبل عبد العزيز، أن قيادة "قسد" طلبت من المدنيين إخلاء منازلهم فوراً، لتحويلها إلى مقرات عسكرية ونقاط تمركز. وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت قبيلة البكارة في دير الزور النفير العام ضد "قسد" بعد ارتكابها لمجزرة بحق مدنيين من أبناء عشيرة البوشيخ في قرية "تل مجدل العشرة" التابعة لمنطقة جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة.

وفي محافظة الرقة، قال ناشطون إن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا برصاص قناصين من جانب عناصر "قسد" صعدوا إلى أسطح بعض المباني المرتفعة خصوصا في حي سيف الدولة. وأكد الناشطون أن من بين القتلى الشاب عبد الوهاب خليل الرمضان الذي سقط جراء قنصه من جانب مجندة من "ٌقسد" خرجت من فتحة نفق في حي سيف الدولة واعتلت مبنى مجهول في الحي.

ورجح الناشط مدين العليان لـ"العربي الجديد" أن بعض عناصر "قسد" يحاولون "نسف الاتفاق من خلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين"، وتصعيد الموقف وصولا إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق. وحول أعداد الضحايا، قال العليان إن هناك ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هذه الأحداث، دون أن يتضح العدد النهائي للضحايا حتى الآن أو الجهة المسؤولة عن ذلك، مشيرا إلى أن حوادث كثيرة تقع خارج المدن وقد يتخللها إطلاق نار متبادل.