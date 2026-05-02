ناشطون في أسطول الصمود: إسرائيل عاملتنا بطريقة لا تليق بالحيوانات

- تعرض "أسطول الصمود العالمي" لهجوم واحتجاز من قبل الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية، حيث أُطلق عليه النار بأسلحة نصف آلية، مما اعتبره المنظمون عملاً من أعمال القرصنة. - أكد الناشطون، بمن فيهم الصحافي محمد أوزدمير والنائبة مونيكا شلوتهاور، تعرضهم للتعذيب والإهانة من قبل الجنود الإسرائيليين، مشددين على استمرارهم في النضال من أجل فلسطين. - استقبلت تركيا الناشطين العائدين، مؤكدة دعمها لغزة والقدس، بينما أبحرت "مهمة ربيع 2026" لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، لكن الجيش الإسرائيلي اعترضها واحتجز الناشطين.

روى ناشطون عائدون من "أسطول الصمود العالمي" في مطار إسطنبول، معاناتهم بعدما تعرضوا لهجوم واحتجاز من قبل الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية، قائلين إنهم تعرضوا لمعاملة "لا تليق حتى مع الحيوانات". واعترض جيش الاحتلال في وقت متأخر من مساء الأربعاء "أسطول الصمود"، الذي كان يتجه نحو سواحل قطاع غزة، في المياه الدولية بالقرب من اليونان. وأفاد ناشطون على متن الأسطول بأن قواربهم تعرّضت لهجوم "بأسلحة نصف آلية"، فيما أكد منظمو المبادرة، أن اعتراض الأسطول يُعد عملاً من أعمال القرصنة.

وفي السياق، قال الصحافي والناشط محمد أوزدمير، أحد المشاركين في الأسطول، إن إسرائيل أظهرت مرة أخرى وجهها الإرهابي، وأثبتت أنها بلاء في هذا العالم، مشدداً على أنهم مصممون على "إنهاء هذا البلاء خطوة خطوة وبسرعة". بدوره، قال حسين شعيب أوردو، إن الجنود الإسرائيليين اختطفوهم وعذبوهم قبل يومين في عرض البحر الأبيض المتوسط. وأضاف: "عاملونا بطريقة لا تليق حتى مع الحيوانات. وضعوا 200 شخص في حاويات بشكل مكتظ وعذبوهم. ولا يزال العديد من أصدقائنا مصابين".

من جهتها، أشارت كاتي ديفيدسون، وهي مهندسة غذاء تعيش في بريطانيا، إنها إنسانة عادية لم تستطع تحمّل ما تراه على الشاشات، فقررت التحرك. وأردفت ديفيدسون: "إسرائيل تتصرف بجرأة ووقاحة لأنها تعلم أنها لن تُحاسب". أما النائبة الأرجنتينية مونيكا شلوتهاور، فقالت إنهم تعرضوا للتعذيب من قبل الجنود الإسرائيليين الذين اختطفوهم. وأضافت شلوتهاور: "تعرضنا للإهانة وللضغط النفسي، لكننا لم نيأس ولن نيأس، لأن إخواننا الفلسطينيين يعيشون ذلك أضعافاً". وتابعت: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل الدول تشرعن بسياساتها المزدوجة سياسات الدولة الصهيونية".

وكان في استقبال 59 شخصاً، بينهم 18 مواطناً تركياً، الجمعة، نائب وزير الخارجية حاجي علي أوزال، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية-الفلسطينية في البرلمان التركي حسن طوران، ورئيس منصة "دعم فلسطين" عثمان نوري كاباكتبه. وفي مؤتمر صحافي عُقد في المطار، أكد كاباكتبه وقوف تركيا إلى جانب غزة والقدس وفلسطين، متوجهاً إلى الناشطين بالقول: "نشكركم باسم جميع منظمات المجتمع المدني التي تسعى منذ سنوات لحرية القدس وفلسطين. وباسم جميع منظمات المجتمع المدني في تركيا والعالم أيضاً، سنواصل الصمود من أجل فلسطين الحرة".

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة، لكن الجيش الإسرائيلي، شنّ مساء الأربعاء، عدواناً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفاً القوارب التي تقل الناشطين. وأفادت تقارير حقوقية بأن البحرية الإسرائيلية احتجزت ما يقارب 180 ناشطاً دولياً، نُقل معظمهم لاحقاً إلى الشواطئ اليونانية بالتنسيق مع أثينا، فيما اقتيد الناشطان سيف أبو كشك وتياغو أفيلا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي للتحقيق.

(الأناضول، العربي الجديد)