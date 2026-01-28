أعلن مجلس القضاء الأعلى المصري تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي قضاة مصر، وذلك عقب اجتماع موسع عقد اليوم الأربعاء بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس نادي قضاة مصر وعدد من أعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

وأوضح البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع تناول ما أُثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة، حيث أكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة دستوريا وقانونيا بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وذلك وفقا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد البيان على أن هذه الاختصاصات تمارس بما يتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكدين وقوف قضاة مصر سندا وداعما له في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين دفعات جديدة بالنيابة العامة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين، وهو ما ترتبت عليه موافقة الحاضرين على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي القضاة في الوقت الراهن.

وتعود جذور الأزمة إلى اجتماع طارئ عقده نادي قضاة مصر، الأربعاء الماضي، لمناقشة ما جرى تداوله بشأن صدور قرارات مرتقبة بإلغاء "مكتب التعيينات" التابع للنائب العام، وإسناد ملفي التعيينات والترقيات إلى الأكاديمية العسكرية، فضلاً عن اتجاه لإلغاء دفعة 2022 من التعيينات، وفتح مسار جديد للتقديم عبر جهة واحدة فقط بدءاً من الدفعات التالية. واعتبر القضاة ذلك تحولاً نوعياً غير مسبوق في طبيعة العلاقة بين السلطات، وانتهاكاً مباشراً لنصوص الدستور التي حصنت القضاء من أي وصاية.

وانتهى الاجتماع، الذي وُصف بـ"الحاشد وغير المسبوق"، إلى تصويت بالإجماع على عقد جمعية عمومية طارئة، في خطوة رسخها البيان الداخلي الصادر عن النادي، الذي أكد وحدة الموقف والاستعداد لاتخاذ ما يلزم من خطوات مشروعة دفاعاً عن دولة القانون.