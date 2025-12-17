نادي قضاة مصر يدعو المرشحين لاجتماع حاسم بعد حكم وقف الانتخابات

- اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي قضاة مصر: ناقش المجلس الحكم القضائي بوقف الانتخابات، وأكد على ضرورة احترام الأحكام القضائية وصون تقاليد السلطة القضائية، مع اقتراح خطوات للخروج من المأزق الحالي. - دعوة المرشحين للتنازل: دعا المجلس جميع المرشحين للحضور إلى اجتماع لمناقشة التنازل عن ترشحهم، كخطوة لفتح باب الانتخابات من جديد وضمان نزاهتها وتحصينها من الطعون القانونية. - التزام مجلس الإدارة: أكد البيان التزام المجلس بالتوافق على التنازل عن الترشح، مما يعكس تغليب المصلحة العامة وترسيخ قيم النزاهة داخل المؤسسة القضائية.

كشف مجلس إدارة نادي قضاة مصر عن مخرجات اجتماع طارئ عقده مساء الثلاثاء، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية للحكم القضائي بوقف انتخابات النادي، والخطوات المقترحة للخروج من المأزق الحالي بما يضمن "احترام الأحكام القضائية وصون تقاليد السلطة القضائية".

وذكر بيان للنادي عقب الاجتماع إن مجلس الإدارة ناقش الحكم الصادر بوقف الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها يوم الجمعة المقبل، وهو الحكم الذي ألقى بظلاله على المشهد الانتخابي داخل النادي، وأثار تساؤلات واسعة بين القضاة بشأن المسار القانوني السليم الواجب اتباعه.

وأشار المجلس إلى أن اجتماعه جاء استجابة مباشرة لرغبة عدد من أعضائه، وكذلك لرسائل مقدمة من القضاة إلى مجلس الإدارة، تطالب بإعادة اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات من جديد، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية "من أي شبهة بطلان أو مطاعن قانونية مستقبلية".

وأكد البيان أن المجلس، وانطلاقًا من "الثوابت القضائية وتقاليدنا الراسخة باحترام الأحكام القضائية"، ارتأى اتخاذ مسار توافقي جامع، يضع مصلحة النادي والقضاة فوق أي اعتبارات أخرى، ويجنب المؤسسة أية آثار قانونية قد تترتب على الاستمرار في إجراءات انتخابية شابها حكم بالوقف.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر دعوته لجميع القضاة المرشحين في الانتخابات، للحضور إلى مقر النادي الرئيسي بشارع شامبليون بوسط القاهرة، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً. وبحسب البيان، تهدف هذه الدعوة إلى "بحث أمر التنازل عن ترشحهم في الانتخابات الموقوفة"، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا للبدء في إجراءات فتح باب الانتخابات من جديد، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وتحصينها من أي طعن محتمل.

وشدد مجلس الإدارة على أن هذه الخطوة تستهدف تفادي أي طعن قانوني قد يُثار مستقبلاً بشأن إجراءات فتح باب الترشح الجديدة، أو أي أثر قد يترتب على الدعوى القضائية التي صدر فيها حكم وقف الانتخابات، في إشارة إلى الحرص على بناء مسار انتخابي سليم من الناحية القانونية والدستورية.

ولم يكتف البيان بدعوة المرشحين فحسب، بل حمل تأكيدًا لافتا على التزام مجلس الإدارة نفسه بما قد يتم التوافق عليه، حيث أعلن صراحة أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي المرشحين سيكونون "في طليعة المتنازلين" عن ترشحهم، حال التوافق بين جميع المرشحين على هذا المسار، في خطوة تعكس -بحسب البيان- "تغليب المصلحة العامة للنادي، وترسيخ قيم التجرد والنزاهة داخل المؤسسة القضائية".

ويعقد اجتماع المرشحين يوم الاثنين المقبل، وسط ترقب واسع داخل الأوساط القضائية لما ستسفر عنه المشاورات، وما إذا كانت ستقود إلى توافق شامل يفتح الباب أمام انتخابات جديدة محصنة قانونيًا، تعيد الاستقرار إلى واحدة من أهم الكيانات الممثلة لقضاة مصر.