قرر حلف شمال الأطلسي (ناتو) استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في مزاعم فساد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر بالحلف اليوم الاثنين.

وكانت وسائل إعلامية مثل "فولو ذا ماني" وو"لا ليتر" و"ناك" و"لو سوار" قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن "إلبيت"، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود. ولم ترد شركة "إلبيت" الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

واتُخذ قرار استبعاد شركة "إلبيت" في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن مزاعم الفساد وعمليات اعتقال في مايو/أيار الفائت، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "د ب أ". وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بحلف "ناتو" قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية. وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد تم غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية من خلال تأسيس شركات استشارات.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال مسؤول رفيع المستوى في قطاع شراء الأسلحة في سويسرا، إن بلاده تدرس إلغاء عقد مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لشراء طائرات استطلاع بدون طيار بقيمة حوالي 300 مليون فرنك سويسري (377 مليون دولار). وقال مدير التسليح الوطني أورس لوهر لقناة "إس.آر.إف" الإذاعية العامة في مقابلة إذاعية مسجلة، إن شركة "إلبيت فشلت في الوفاء بموعدين مهمين لتسليم أنظمة الهبوط الأوتوماتيكية التي تعمل مع طائرة هيرميس 900 بدون طيار التابعة للشركة".

وتمر صناعة التكنولوجيا والتقنية في إسرائيل بأزمة حادة، حيث تواجه انخفاضات حادة في الاستثمارات الأجنبية والمحلية المتدفقة إلى القطاع الحيوي، وتسريح العمال وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وزيادة كلفة الأموال، وتراجع جذب الأموال من بعض دول الخليج منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)