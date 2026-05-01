نائب ميرز مهاجماً ترامب: لا نحتاج إلى نصائح منك

- دافع لارس كلينغبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار الألماني، عن المستشار فريدريش ميرز ضد انتقادات ترامب، مشيراً إلى ضرورة إجراء محادثات سلام جادة في إيران وعدم الاعتماد على مزاج ترامب المتقلب. - انتقد كلينغبايل استراتيجية ترامب في إيران، محملاً إياه مسؤولية إنهاء الحرب بسرعة وضمان عدم انتقال أعبائها إلى أوروبا، مؤكداً على أهمية قوة أوروبا الاقتصادية لتجنب الابتزاز. - انتقد ميرز ترامب لافتقاره إلى استراتيجية واضحة في إيران، بينما رد ترامب بانتقاد ميرز ودرس إمكانية خفض القوات الأميركية في ألمانيا.

دافع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار الألماني، لارس كلينغبايل، عن المستشار فريدريش ميرز في مواجهة انتقادات من الولايات المتحدة. وقال كلينغبايل خلال فعالية بمناسبة عيد العمال في مدينة بيرغكامن بمنطقة الرور، اليوم الجمعة: "نحن حقاً لا نحتاج إلى نصائح من دونالد ترامب. عليه أن ينظر إلى حجم الفوضى التي تسبب بها. وعليه أن يضمن إجراء محادثات سلام جادة الآن في إيران.. أقول ذلك على خلفية الأيام الأخيرة، عندما تحدث عن الحكومة الألمانية وعن المستشار".

كما وجه كلينغبايل انتقادات لاستراتيجية ترامب في إيران، قائلاً: "أعتقد أنه ظن فعلاً أن الأمر سيستغرق يومين أو ثلاثة، ثم يصبح كل شيء على ما يرام". وأضاف المسؤول الألماني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية: "هو يتحمل الآن المسؤولية عن إنهاء هذه الحرب في إيران بسرعة... وعليه قبل كل شيء أن يضمن ألا تنتقل الأعباء التي نتجت عن حربه إلينا، إلى العمال والمستهلكين والاقتصاد". وأكد كلينغبايل أيضاً أهمية أن تكون أوروبا قوية اقتصادياً، "بحيث لا نضطر إلى الخضوع للابتزاز من أي طرف"، وقال: "لا أريد أن نعتمد على المزاج الذي يكون عليه دونالد ترامب اليوم أو غداً".

وكان ميرز انتقد ترامب الاثنين، خلال نقاش مع طلاب في منطقة زاورلاند، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تتمكّن من إنهاء الحرب في إيران بسرعة، "لأن الإيرانيين على ما يبدو أقوى مما كان يُعتقَد، ولأن الأميركيين لا يملكون، على ما يبدو، استراتيجية مقنعة حقاً في المفاوضات"، معتبراً أن الولايات المتحدة "دخلت هذه الحرب بشكل واضح دون أي استراتيجية". وفي ما يتعلق بمفاوضات السلام مع إيران، قال ميرز عن الولايات المتحدة: "تتعرض أمة بأكملها للإذلال من قبل القيادة الإيرانية". ورد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" موجهاً حديثه إلى ميرز، قائلاً: "هو لا يعرف عما يتحدّث!".

والأربعاء، قال ترامب إن إدارته تدرس إمكانية خفض القوات الأميركية في ألمانيا، بعدما انتقدها ودولاً أخرى بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم إرسال قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، وفي ظل خلاف مع ميرز. وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "تدرس الولايات المتحدة وتُراجع إمكانية خفض قواتها في ألمانيا، وسيُتخذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)