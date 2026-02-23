نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يهدد إيران بـ"النووي"

أطلق مسؤول إسرائيلي تهديدات "ذات طابع نووي" تجاه إيران، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية. وهدد عضو الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود)، نائب رئيس الكنيست، وعضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إيران بردّ قاسٍ إذا هاجمت إسرائيل، في ظلّ التوتر الشديد مع الولايات المتحدة، مستخدماً مصطلح "مصنع نسيج"، وهو ما اعتبره موقع واينت العبري تلميحاً واضحاً جداً إلى المفاعل في ديمونا.

كان فاتوري يتحدث على وسيلة الإعلام الحريدية "زيرات هحدشوت" (ساحة الأخبار)، حين قال: "لدينا أيضاً أدوات لم نستخدمها بعد، ومن الأفضل ألا يختبرنا أحد، لا الإيرانيون ولا أي طرف آخر. لدينا أيضاً سلاح لم نستخدمه بعد، وسنستخدمه إذا شعرنا بتهديد يصل إلى حدّ التهديد الوجودي".

وأضاف: "لا أريد التوسّع كثيراً (في الكلام)، وليس من الحكمة أن ينشغل الإيرانيون بإسرائيل. لديهم سجاد فارسي، ولدينا مصنع النسيج. لا أعتقد أن أحدهما يقف في مواجهة الآخر. وإذا وصلنا إلى مرحلة نستخدم فيها هذا السلاح في يوم الحساب، فسيكون ذلك لأن أحداً دفعنا إلى هذا الوضع الخطير، لذلك لا يجب على أحد أن يجرّنا إليه".

من جانبه، وصف موقع هيوم العبري تصريحات فاتوري بأنها "غير اعتيادية". وأضاف أن تصريحات فاتوري جاءت على خلفية النقاشات الحساسة في الولايات المتحدة وإسرائيل حول إمكانية مهاجمة إيران. وبحسب الموقع ذاته، فإنه بخلاف الخط الرسمي الذي يحرص على الغموض الأمني وصياغات حذرة، تضمنت تصريحات فاتوري تلميحات مباشرة إلى استخدام وسائل استثنائية، من دون أن يوضح المقصود.

وسبق لفاتوري أن أدلى بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، معتبراً أن لا أبرياء في القطاع. كما كتب في بداية الحرب عبر حسابه على منصة إكس منشوراً دعا فيه إلى "حرق غزة الآن"، وهو ما يُعدّ دعوة واضحة للمساس بالمدنيين. كما ظهرت تصريحاته أيضاً في لائحة الدعوى التي قدّمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث استُشهد بمنشور كتبه فاتوري بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جاء فيه: "الآن لدينا جميعاً هدف واحد مشترك - محو قطاع غزة عن وجه الأرض".