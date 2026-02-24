- طالب النائب الديمقراطي رو خانا بالكشف الكامل عن تقرير داخلي سري يوضح تأثير نهج إدارة بايدن في حرب غزة على خسارة كامالا هاريس في الانتخابات، داعياً إلى تبني نهج أخلاقي جديد لكسب ثقة الناس. - دعت منظمات مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إلى نشر التقرير بالكامل، مشيرة إلى تأثير دعم بايدن للإبادة الجماعية في غزة على الانتخابات، ومقارنته بتأثير حرب فيتنام على انتخابات 1968. - أشار تقرير أكسيوس إلى أن نتائج أبحاث اللجنة الوطنية الديمقراطية ظلت سرية، حيث أكد نشطاء أن دعم الإدارة لإسرائيل كان عاملاً في خسارة الانتخابات.

طالب نائب بالكونغرس حزبه الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بالكشف الكامل عن نتائج تقرير داخلي سري، نشر بعض تفاصيله موقع أكسيوس، وخلص إلى أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لانتخابات الرئاسة السابقة خسرت جزءا كبيرا من تأييدها بسبب نهج إدارة بايدن في التعامل مع حرب غزة.

ونشر النائب الديمقراطي التقدمي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، على منصة أكس، فيديو يطالب فيه االلجنة الوطنية الديمقراطية DNC بنشر التقرير الكامل الذي يحلل أسباب خسارة كامالا هاريس أمام دونالد ترامب، وقال إنه يجب على الديمقراطيين "التعامل مع الحقائق المرة حول كيفية تأثير فشلنا في وقف الإبادة الجماعية في غزة على التأييد الشعبي"، داعيا إلى تبني نهج أخلاقي جديد بـ"اعتباره الطريق الوحيد لكسب ثقة الناس مرة أخرى". وقال "نحن بحاجة إلى التعامل مع الحقائق الصعبة حول الإبادة الجماعية في غزة".

كما دعت منظمات لنشر التقرير بالكامل، إذ طالب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، على منصة إكس، اللجنة الوطنية الديمقراطية بنشر التقرير بالكامل، وكتب "يحق للناخبين والمسؤولين المنتخبين في جميع أنحاء البلاد معرفة مدى تأثير دعم بايدن الثابت للإبادة الجماعية في غزة، ومعارضة كامالا هاريس لتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل على الانتخابات عام 2024"، وشبه المجلس تأثير العدوان على غزة بتأثير حرب فيتنام على انتخابات 1968 التي كلفت الديمقراطيين الرئاسة آنذاك.

وذكر تقرير أكسيوس الذي نشر الأحد، أن نتائج أبحاث اللجنة الوطنية الديمقراطية، التي أعدت تقريرا خاصا بأخطاء الحزب في انتخابات 2024، ظلت سرية العام الماضي لأن قادة الحزب قرروا إخفاءها، مضيفا أن مساعدي اللجنة الوطنية الديمقراطية الذين أعدوا التقرير، أجروا محادثات مغلقة مع نشطاء من مشروع سياسات معهد تفاهم الشرق الأوسط، والذين أكدوا أن دعم الإدارة لإسرائيل كان عاملا في خسارة الانتخابات.

وكانت حركة غير ملتزم (حركة داخل الحزب الديمقراطي جمعت توقيعات تجاوزت مليون ناخب من جميع أنحاء البلاد لتوضيح موقفها أنها غير ملتزمة بالتصويت لمرشحة الحزب إذا لم تغير مواقفها تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة)، قد أشارت العام الماضي إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس رفضت تغيير سياستها تجاه غزة، مما دفع الحركة لإعلان عدم تأييدها وعدم التحرك لحشد الناخبين في الولايات الرئيسية لتأييدها بعد رفض المؤتمر الوطني الديمقراطي وحملة نائبة الرئيس مطلب وجود متحدث أميركي من أصل فلسطيني على منصة المؤتمر، كما رفضت هاريس اتخاذ موقف واضح يتعهد بوقف دعم الإبادة الجماعية في غزة.