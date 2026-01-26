نائب جزائري عن التحفظ على مواد "تجريم الاستعمار": نرفض تسليع الدم

- أبدى مجلس الأمة الجزائري تحفظه على نصف مواد قانون "تجريم الاستعمار"، رافضًا مبدأ "تسليع الدم وتسعير الشهداء"، ومطالبًا باعتراف كامل بالمسؤولية التاريخية دون تعويضات مادية. - يواجه موقف المجلس انتقادات لاعتباره يفرغ القانون من مضمونه، بينما يؤكد عضو المجلس محمد بلعياشي على تحسين النص التشريعي لضمان فعاليته القانونية. - تستعد غرفتا البرلمان لاجتماع لجنة مشتركة لمراجعة المواد المتحفظ عليها، مع التركيز على تعريف قانوني للاستعمار وتثبيت الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية.

قال عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان) محمد بلعياشي، إن التحفظ الذي أبداه المجلس حيال نصف مواد قانون "تجريم الاستعمار" المُصادق عليه من قبل الغرفة السفلى في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ينطلق من رفض مبدأ "تسليع الدم وتسعير الشهداء"، وتجنب إقحام أي نقاش مادي حول التعويضات المطلوبة من فرنسا، مشددا على أن أي طلب للاعتذار والتعويضات، يعد تبييضا لصورة المستعمر السابق للجزائر.

ومنذ إعلان مجلس الأمة الجزائري اعتراضه على 13 مادة في قانون تجريم الاستعمار، ظلت التساؤلات معلقة حول دوافع هذا الموقف، دون أن يقدم المجلس توضيحات وافية بشأن هذا القرار الذي بدا مفاجئا للساحة السياسية، لكن عضو مجلس الأمة محمد بلعياشي، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "من يطالب بقبول التعويض، فهو يطالب عمليًا بقبول أن تكون أرواح مليون ونصف المليون شهيد قابلة للتسعير".

ووصف المتحدث مطلب التعويض بأنه "رشوة سياسية مرفوضة"، مضيفا "نرفض أيضا منطق الاعتذار لأنه هروب من المسؤولية، ومن يعتقد أن اعتذارًا لغويًا أو تعويضًا ماليًا يمكن أن يغلق هذا الملف، فهو يتجاهل تاريخ الإبادة الاستعمارية، ويتواطأ مع الجريمة. نحن نطالب بما هو أعمق: الاعتراف الكامل والصريح بالمسؤولية التاريخية دون ربطه بالتعويضات المادية أو الاعتذار

الرسمي".

وردا على مواقف سياسية وشعبية ومن أوساط النخبة، اعتبرت أن تحفظ مجلس الأمة على نصف مواد قانون تجريم الاستعمار، هو محاولة لإفراغ النص من محتواه وتحويله إلى لائحة سياسية، قال بلعياشي "ليس كذلك. المسألة تتعلق بالسعي لتجويد النص التشريعي وضمان حصافته ونجاعته العملية، وتثبيت مسؤولية الاستعمار جريمةً تاريخية وقانونية، دون إدخال الملف في مسارات تفاوضية أو مقايضات قد تُفرغه من مضمونه الرمزي والسيادي. المواد محل التحفّظ تستدعي إعادة ضبط وترتيب من حيث الصياغة والمضمون، لتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية على المدى البعيد". وأضاف أن "مجلس الأمة مارس صلاحياته الدستورية. المواد المتحفظ عليها في قانون تجريم الاستعمار تخص بالأساس ثلاث مسائل حساسة: التعويض المادي، الاعتذار الرسمي، واللجوء إلى الآليات القانونية الدولية. هذه المحاور تُعد من أكثر القضايا تعقيدًا في أي مقاربة تشريعية تتناول الإرث الاستعماري الفرنسي، لما تحمله من أبعاد قانونية وسياسية وسيادية متشابكة، وهذا ما استدعى مراجعة متأنية لهذه المواد".

وتستعد غرفتا البرلمان الجزائري لعقد اجتماع للجنة المشتركة متساوية الأعضاء، للتوصل إلى مقترح صياغة توافقية بشأن المواد الـ13 من قانون تجريم الاستعمار المتحفظ عليها من قبل مجلس الأمة، قبل إعادة عرض القانون في صيغة نهائية على النواب في الغرفتين في وقت لاحق. وقال بلعياشي إن اللجنة متساوية الأعضاء، ستركّز في مرحلة التصحيح، على أربعة محاور أساسية، تتعلق بوضع تعريف قانوني دقيق للاستعمار، يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، و يسمح بتأطير الجريمة الاستعمارية ضمن المفهوم الجنائي الدولي المعاصر، ويقطع مع أي محاولات "لتمييعها قانونيًا".

وأضاف أن المراجعة ستشدد على "تثبيت مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية باعتباره شرطًا غير قابل للتفاوض، مع إعادة صياغته بلغة قانونية واضحة وملزمة دوليًا، بما يحوّله من موقف سياسي ظرفي إلى التزام قانوني دائم يُقيد أي محاولة مستقبلية للإنكار أو إعادة كتابة التاريخ، مع النص الصريح على جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الجزائري، التي لا تسقط بمرور الزمن وفقًا للمبادئ المستقرة في القانون الدولي"، إضافة إلى "تحميل المنظومة الاستعمارية ككل المسؤولية القانونية عن جرائم النهب والتدمير الممنهج للهوية الوطنية، بحيث لا تُحصر المسؤولية في أفراد أو فاعلين معزولين، بل تُسند إلى البنية الاستعمارية بكامل مؤسساتها وآلياتها، وهو ما يشكل تفكيكًا مباشرًا للسردية التي تحاول عزل الجريمة عن نظامها المنتج".