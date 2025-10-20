نائب بريطاني يطالب كير ستارمر بالاعتذار بسبب مباراة مكابي تل أبيب

- طالب النائب المستقل أيوب خان رئيس الحكومة كير ستارمر بالاعتذار عن انتقاداته لقرار الشرطة البريطانية بمنع جمهور مكابي تل أبيب من حضور مباراة أمام أستون فيلا، مشيرًا إلى حادثة شغب سابقة في إسرائيل كدليل على صحة القرار. - أثار القرار جدلاً في بريطانيا، حيث اعتبرته شخصيات سياسية معادياً للسامية، بينما دافع خان عن القرار واعتبره مرتبطًا بالمشاغبين وليس بالدين. - تعرض خان لهجوم من وسائل الإعلام اليمينية بسبب موقفه، واعتبر مناصروه أن الهجوم جزء من حملة معادية للمسلمين.

طالب النائب المستقل في البرلمان البريطاني، أيوب خان، رئيس الحكومة كير ستارمر بالاعتذار عن الانتقادات التي وجهها لقرار الشرطة البريطانية بمنع جمهور مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة فريقها أمام أستون فيلا الإنكليزي التي ستقام على ملعب الأخير في مدينة برمنغهام، ضمن منافسات الدوري الأوروبي الشهر المقبل.

وأشار خان إلى إلغاء الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد مباراة ديربي بين فريقي مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب بسبب الشغب والعنف بين جمهوري الفريقين قبل الانطلاقة. واستشهد بالحادثة لمطالبة ستارمر بالاعتذار. وقال خان الذي أيد قرار شرطة بلاده إنه "كان محقًا في تأييد منع المشجعين الإسرائيليين".

وعبّرت الشرطة البريطانية والسلطات المحلية في برمنغهام عن مخاوفهم من أعمال شغب، بسبب أحداث سابقة اقترف فيها مشجعو مكابي تل أبيب أعمال شغب في مدينة أمستردام قبل أشهر. واتخذ القرار بتوجه رسمي من المجموعة الاستشارية للسلامة في مجلس مدينة برمنغهام، لكنه أثار جدلا متصاعدا في بريطانيا.

واعتبرت شخصيات سياسية أن المنع "معادٍ للسامية"، وكان على رأس المنتقدين رئيس الحكومة كير ستارمر، إضافة إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود، اللذان عبّرا عن إدانتهما للقرار ووضعها في خانة "معاداة اليهود"، رغم أن السلطات المحلية والشرطة بررت القرار بسبب أعمال العنف. وطالبت الحكومة بشكل رسمي نهاية الأسبوع بإلغاء المنع وتوفير حماية للمشجعين الإسرائيليين.

ووصف خان وهو نائب عن مدينة برمنغهام في كلمة مصورة تعليق كير ستارمر بالمشين، وقال إن الأخير "وصف شرطة دبليو ميدلاندز ومجموعة الاستشارات الأمنية بأنها معادية للسامية. لم يكن الأمر يتعلق بالدين أبدًا، بل كان دائمًا يتعلق بالمشاغبين وأنا واثق من أنكم تعلمون هذا في أعماقنا". وأضاف: "لقد تذوقنا الآن طعمًا آخر لهؤلاء المشاغبين الذين لا يظهرون أي رحمة حتى على أرضهم ناهيك عن أرضنا، لقد خلفت أعمال الشغب في ديربي تل أبيب ضباط شرطة ومدنيين مصابين، وسأستمر في دعم رئيس شرطة لدينا والقرارات التي يتخذها حتى عندما اختار الجميع رميه تحت الحافلة".

وخلص إلى القول: "كان من العار ألا يقف سياسي واحد هنا في برمنغهام إلى جانب قراره وقرار مجموعة الاستشارات الأمنية، لقد عرضتني التعليقات المشينة والتشهيرية وغير المسؤولة التي أدلى بها بعض السياسيين وعائلتي للخطر، أولئك الذين يسعون إلى زرع الانقسام يعرفون هذا، لن تنجح أبدًا، سأدافع دائمًا عما هو عادل وصحيح دون خوف أو محاباة، كير ستارمر، أنت مدين بالاعتذار لرئيس الشرطة لدينا وإلى جميع الآخرين".

Kier Starmer you owe an apology! And to all those that have been libellous wait for my letter before action! pic.twitter.com/ZQPt6UvFNk — Ayoub Khan MP (@AyoubKhanMP) October 19, 2025

وأصبح خان، المحامي المولود في باكستان، هدفاً للعديد من وسائل الإعلام البريطانية اليمينة بسبب موقفه، إضافة إلى تعرضه لهجوم من أنصار اليمين المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف مناصروه الهجوم بأنه حملة معادية للمسلمين بتشجيع من المؤيدين لإسرائيل. وندد زملائه النائبين المستقلين، شوكت آدم وجيريمي كوربين، بالتشهير "الدنيء" ضده.

نشأ خان في حي أستون بمدينة برمنغهام، وبنى مسيرة مهنية تمحورت حول الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية، وسلامة المجتمع، ومواقف مؤيدة للحقوق الفلسطينية، وهي قضايا لاقت صدى لدى دائرته الانتخابية المتنوعة في "برمنغهام بيري بار"، وكان من خمسة نواب مستقلين انتخبوا في الانتخابات الأخيرة بسبب مواقفهم العلنية ضد الإبادة الجماعية في غزة وتواطؤ الحكومة البريطانية فيها.

وفي سياق متصل، صادقت بلدية أمستردام الشهر الماضي بأغلبية ساحقة على أن فريق كرة القدم "مكابي تل أبيب" غير مرغوب فيه في المدينة، وذلك بعد نحو عام من اندلاع أعمال الشغب العنيفة التي اشتعلت في نهاية مباراة الفريق ضد "أياكس" الهولندي. وصوّت مجلس النواب لصالح اقتراح زعيم حزب "دانك" الهولندي، شهر خان، المتعلق بالأندية الرياضية التي تعمل في "المستوطنات غير القانونية أو في الأراضي المحتلة"، بالإضافة إلى الفرق التي "لن تُتخذ ضدها إجراءات حيال تعبيرات متطرفة وعنصرية من قبل النواة الصلبة". ورغم أن النادي لا يلعب ولا يتدرب في المستوطنات، لكن بحسب شهر خان، مشجعوه معروفون بعنصريتهم وتطرفهم. وقال "النواة الصلبة تدعم الإبادة الجماعية وهذا سبب كافٍ". وأعلنت رئيسة البلدية بيمكا هالسما في يونيو/حزيران الماضي أنها لن تدعو مرة أخرى مشجعي مكابي تل أبيب في المستقبل القريب.