نائب الرئيس الأميركي يزور أرمينيا وأذربيجان

- وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى أرمينيا لتعزيز اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتطوير البنى التحتية، في ظل تراجع تأثير روسيا بعد غزو أوكرانيا. - تسعى الولايات المتحدة من خلال مشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أرمينيا وأذربيجان وربط المنطقة بممر تجاري من آسيا الوسطى إلى أوروبا، مما يعزز المصالح الأميركية. - أثار الاتفاق تساؤلات جيوسياسية في موسكو وطهران بسبب ممر زنغزور، وتسعى أرمينيا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتقليص اعتمادها على روسيا.

وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الاثنين، إلى أرمينيا، قبل أن ينتقل، الثلاثاء، إلى أذربيجان، مع سعي واشنطن إلى تعزيز اتفاق السلام الذي وُقّع برعايتها بين البلدين في جنوب القوقاز، والدفع قُدُماً بمشروعها لتطوير البنى التحتية في المنطقة. وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي كبير إلى أرمينيا، الدولة القريبة تقليدياً من روسيا، علماً أن تأثير موسكو في المنطقة تراجع منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ويلتقي نائب الرئيس الأميركي، الاثنين، في يريفان، رئيس الوزراء الأرميني، بحسب ما أفاد مكتب نيكول باشينيان، من دون تفاصيل إضافية. وينتقل فانس إلى باكو الثلاثاء. ووقّعت أرمينيا وأذربيجان، في أغسطس/آب الفائت، اتفاقاً في واشنطن رعاه الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء نزاع على الأراضي بينهما عمره عقود. ويتصل هذا النزاع، خصوصاً، بمنطقة كاراباخ الجبلية، التي كانت سبباً لحربين: الأولى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والثانية في 2020. وتمكنت أذربيجان في نهاية المطاف من السيطرة عليها إثر هجوم مفاجئ في 2023.

وسبق أن أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن هذه الزيارة ستتيح "إحراز تقدم في جهود السلام التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب، وتعزيز طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، في إشارة إلى مشروع ممر الترانزيت. ومشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدوليين" TRIPP هو ممرّ طرق وسكك حديد مقترح، صُمّم لربط أذربيجان بجيب ناختشيفان، الذي تفصله أراضي أرمينيا عن البرّ الرئيسي، مع دمج المنطقة في طريق تجاري أوسع، يمتد من الشرق إلى الغرب، يربط آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين بأوروبا. وتنظر واشنطن إلى المشروع بوصفه يهدف إلى بناء علاقات من الثقة بعد عقود من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان. ويلبّي المشروع مطلباً قديماً لباكو، التي ترغب في فتح طرق تواصل إقليمية، علماً أنها اشترطت هذا الأمر لتوقيع اتفاق سلام شامل مع يريفان.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، في يناير/كانون الثاني، وضع إطار تنفيذي لمشروع TRIPP. ويعطي هذا الإطار أولوية للسيادة ووحدة الأرض ومبدأ التبادل، مع وعد بمكاسب اقتصادية لأرمينيا وأذربيجان عبر توسيع نطاق التجارة والترانزيت. كذلك، أكّد الأميركيون أن المشروع من شأنه تعزيز الصلات الإقليمية، ومثلها المصالح الأميركية، عبر فتح طرق إمداد جديدة لا تمر بروسيا وإيران.

ولم ترشح تفاصيل عن زيارة نائب الرئيس الأميركي، لكنها تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي في جنوب القوقاز. وحضّت عشرون مجموعة أرمينية تدافع عن حقوق الإنسان جي دي فانس، في كتاب مفتوح، على المطالبة بالإفراج عن أرمن معتقلين في سجون باكو. كذلك، يُتوقّع أن ينظم لاجئون من كاراباخ تجمعاً في يريفان، مساء الاثنين، للسبب نفسه. وأصدرت محكمة عسكرية في باكو، الأسبوع الفائت، أحكاماً وصلت إلى السجن مدى الحياة بحق انفصاليين أرمن من قكاراباخ، إثر إدانتهم بشن "حرب عدوانية".

ومن المفترض أن يفضي اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، برعاية أميركية، إلى إنهاء نزاع مستمر بين البلدين منذ نحو 40 عاماً على إقليم كاراباخ، غير أن الاتفاق، إلى جانب مشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار"، يمنح واشنطن حق إدارة وتطوير ممر زنغزور الاستراتيجي للنقل لمدة تصل إلى 99 عاماً. وأثار هذا البند تساؤلات جيوسياسية واسعة، خصوصاً في موسكو وطهران، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لممر زنغزور الذي يربط أذربيجان بإقليم ناختشيفان التابع لها، والذي يتمتع بحكم ذاتي، عبر منطقة سيونيك الأرمينية، ويبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً.

وعلى الرغم من ترحيب وزارة الخارجية الروسية بالاتفاق الموقّع بين باكو ويريفان، فإن موسكو كانت قد حذرت في وقت سابق من أن إشراك أطراف من خارج إقليم جنوب القوقاز قد يؤدي إلى خلق انقسامات جديدة في المنطقة، التي تنظر إليها روسيا باعتبارها ذات أهمية استراتيجية وبمثابة مجال حيوي لأمنها القومي. وتأتي الدعوة الروسية للتشاور في ظل توتر العلاقات بين موسكو ويريفان على خلفية سيطرة أذربيجان على كامل إقليم كاراباخ في سبتمبر/أيلول 2023، عقب عملية عسكرية خاطفة لم تتدخل خلالها القوات الروسية المنتشرة في أرمينيا لمنع هذا التطور. كما تتزامن هذه التحركات مع توجه حكومة باشينيان نحو تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومحاولاتها تقليص اعتمادها الأمني والسياسي على روسيا، وهو ما يفسّر، وفق متابعين، القلق الروسي المتزايد والسعي إلى إعادة فتح قنوات التأثير من خلال ملف "طريق ترامب للسلام والازدهار" وإبداء رغبة محتملة في المشاركة فيه.

(فرانس برس، العربي الجديد)